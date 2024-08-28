Роналду хочет, чтобы Зидан стал главным тренером «Аль-Насра»

Нападающий Криштиану Роналду настаивает, чтобы «Аль-Наср» возглавил Зинедин Зидан.
Саудовский клуб не может найти подходящего тренера.
Роналду и Зидан работали вместе в «Реале».
Нападающий Криштиану Роналду настаивает, чтобы «Аль-Наср» возглавил Зинедин Зидан.
Саудовский клуб не может найти подходящего тренера.
Роналду и Зидан работали вместе в «Реале».
А Зизу- хочет?
А Хозяин Аль- Насра хочет?
Сложные вопросы. Но если Криш уладит трехстороннее соглашение, тогда держись ЛЧ.)
А Зизу- хочет?
А Хозяин Аль- Насра хочет?
Сложные вопросы. Но если Криш уладит трехстороннее соглашение, тогда держись ЛЧ.)
Зидану в своё время повезло с командой и в победах его заслуга минимальна, отсюда его фобия позора с друоой командой.
Зидан больше никогда не будет тренером.
Зидану в своё время повезло с командой и в победах его заслуга минимальна, отсюда его фобия позора с друоой командой.
Зидан больше никогда не будет тренером.