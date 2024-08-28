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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду хочет, чтобы Зидан стал главным тренером «Аль-Насра»

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112910415
112910415
сегодня в 12:39
да, чувство юмора у него имеется )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:59
Роналду настаивает......ахахахаха. Дальше читать не смог, захлебнулся от смеха
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:24
Кри Ро- хочет.
А Зизу- хочет?
А Хозяин Аль- Насра хочет?
Сложные вопросы. Но если Криш уладит трехстороннее соглашение, тогда держись ЛЧ.)
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:58
Истеричка в дубле. В американском дубле футбола. Все мы помним, как она из сборной уходила/приходила в слезах🤣
sihafazatron
sihafazatron ответ Сержант 7 1 (раскрыть)
сегодня в 07:56
Любой тренер, который не враг себе, избавится от истерички как можно скорее))
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:55
Зизу грамотный тренер. В дубль только пешеходов переводит. Собственно, самый популярный пешеход уже там. В дубле футбола.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:52
Придет Зизу и переведёт дайвера в дубль, вот умора будет)))
brbbee83rp6v
brbbee83rp6v
сегодня в 07:30
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 06:51
    А может Роналду сам себя назвачит тренером Аль Наср?? По его словам..он знает как правильно питаться..как правильно проводит тренировки..какой режим вести ..как бить штрафные ..
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 06:10
    Не поедет Зизи к Саудитам....
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 06:01
    Похоже Рон в истерике!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 05:47
    Аль-Наср настаивает, чтобы зарплату Зидану платил Роналду. Это лучший способ остепенить хотелки дайвера ..
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:39
    Дело за малым, узнать надо ли это Зидану.
    apbfp3bs2q45
    apbfp3bs2q45
    сегодня в 05:26
    Пора уже Роналду завершать карьеру
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 05:00
    Скоро Роналду президентов стран будет назначать...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:45
    Вот это реальный уровень Зидана, но он туда не пойдёт, что бы не опозориться, так даже на таком уровне дырявый и Ко. не тянет на лучшего.

    Зидану в своё время повезло с командой и в победах его заслуга минимальна, отсюда его фобия позора с друоой командой.

    Зидан больше никогда не будет тренером.
    txd567kcbvu3
    txd567kcbvu3
    сегодня в 03:15
    Роналду уже тренеров назначать начал, не к добру.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 01:33
    До тех пор, пока тренера выбирает игрок, пусть даже такой великий, как Роналду, толку от клуба не будет. У Криштиану есть комплекс собственной непогрешимости. Из-за этого комплекса ведущего игрока Аль-Наср не завоёвывает трофеев.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:02
    Надеюсь, что Зидан не пойдёт туда, пока руководство не подпишет ему достойных игроков. А то, Аль-Хиляль очень сильно усилился, а Аль-Наср берет непонятно кого...
    Saharudoy
    Saharudoy
    сегодня в 00:32
    Пошутил так пошутил,Зидан в курсе хоть?)))
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