Стоцкий: «Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги»

Защитник Дмитрий Стоцкий сообщил, что скоро подпишет контракт с российским клубом.
Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Я продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой Лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол. Конечно, есть желание продолжить карьеру в РПЛ, но варианты с первым дивизионом я тоже рассматриваю.
Были ли конкретные предложения? Да, есть какие-то переговоры. Пройдёт немного времени и всё встанет на свои места.
Напомним, с июля текущего года Стоцкий находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне 34-летний россиянин сыграл 27 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 3 жёлтых карточки.