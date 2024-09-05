Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухи

Стоцкий: «Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги»

вчера, 10:26

Защитник Дмитрий Стоцкий сообщил, что скоро подпишет контракт с российским клубом.

Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Я продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой Лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол. Конечно, есть желание продолжить карьеру в РПЛ, но варианты с первым дивизионом я тоже рассматриваю.

Были ли конкретные предложения? Да, есть какие-то переговоры. Пройдёт немного времени и всё встанет на свои места.

Напомним, с июля текущего года Стоцкий находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне 34-летний россиянин сыграл 27 матчей, в которых забил 2 мяча и получил 3 жёлтых карточки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пиняев рассказал, были у него предложения от «Зенита»
Вчера, 10:06
СлухиСергеев возвращается в «Крылья Советов»
Вчера, 09:51
«Краснодар» может заменить Кордобу форвардом сборной Албании
Вчера, 09:36
Слухи«Локомотив» усилится защитником сборной Мексики
Вчера, 09:13
СлухиКордоба близок к переходу в «Спартак»
04 сентября
СлухиПромес продолжит карьеру во втором дивизионе ОАЭ
04 сентября
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:44
Без команды не останется,еще может поиграть ,неплохой защитник.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:29
Ну если есть желание поиграть, то пожелаю удачи в поисках клуба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 