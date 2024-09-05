Стоцкий: «Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой лиги»

Защитник сообщил, что скоро подпишет контракт с российским клубом.

Думаю, у меня ещё будет профессиональный клуб. Я продолжаю поиски, всё возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы Первой Лиги. Просто хочется ещё поиграть в футбол. Конечно, есть желание продолжить карьеру в РПЛ , но варианты с первым дивизионом я тоже рассматриваю.

Были ли конкретные предложения? Да, есть какие-то переговоры. Пройдёт немного времени и всё встанет на свои места.