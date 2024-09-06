Роналду: «Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале»

Нападающий сборной Португалии подчеркнул важность побед в составе национальной команды.

Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале. Я уже выиграл со сборной два трофея (Евро-2016 и Лигу наций 2018/19 — прим. ред.), которые хотел. Но меня мотивирует не это, а любовь к футболу, рекорды же приходят сами собой.