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Роналду: «Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале»

сегодня, 00:18

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подчеркнул важность побед в составе национальной команды.

Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале. Я уже выиграл со сборной два трофея (Евро-2016 и Лигу наций 2018/19 — прим. ред.), которые хотел. Но меня мотивирует не это, а любовь к футболу, рекорды же приходят сами собой.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:37
Чего дайверу не достичь- то для него и неважно. В кубке Америки меньше команд, чем в чемпионате Европы, но там почти все стабильно крепкие команды. В отборочных группах Роналду достаются две а то и четыре игры с футбольными карликами. Поварам и гинекологам можно забивать по пять штук, клепая на этом рекорды. А вот на чемпионат мира собираются команды мирового уровня. И вот этот турнир португалам пока не осилить. И этот факт будет сидеть занозой в сердце дайвера. Месси- чемпион мира, а Рон- лишь Европы. Сколько ты голов или матчей за сборную не проведёшь...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:16
Чего?
А играть с верблюдами с чем сопоставимо?
С полётом в космос?
Дырявый хочет повысить свою значимость, но как был клоуном так и остался.
Как ещё ЧМ не назвал второстипенным турниром по сравнению с ЛН...
shlifen
shlifen
сегодня в 01:25
На мой субъективный взгляд - Нет, не сопоставим Евро с Португалией и ЧМ (неплохо было бы Криштиану и тут дополнить "и Чемпионат Мира с ..."). ЧМ как ни крути "старшим козырем будет". С другой стороны, я бы и не приравнивал Копа Америка (который то раз в 2 года, то в три, а то и два года подряд может быть) и ЧЕ - кол-во сильных команд на Евро больше, да и участников сильно больше... Так что я бы расположил всё таки в порядке убывания: ЧМ => ЧЕ => Копа.

P.S. Понимаю что Роналду обидно что он так и не смог выиграть ЧМ и теперь пытается "натянуть сову на глобус" - но его исторический конкурент всё таки в этом аспекте его обошёл взяв и Копу и ЧМ.
Дальше могут быть споры - фаны Роналду будут говорить о лёгкой сетке Аргентины и "судействе". Фаны Месси - вспомнят про третье место Португалии в группе (на любом Евро до того - Португалия поехала бы домой) и про то что сетка Португальцев тоже была сильно проще, чем вторая её половина. Я не оцениваю кто "читерил" или кто "заслуженнее выиграл". Просто констатирую факт - у аргентица оба золота (и континентальное и мировое), а у португальца - лишь континентальное. В любом случае у обоих были выдающиеся карьеры...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:57
Лицемерит и не краснеет.. Это всё - Авейру.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:45
Думаю Рон лукавит. Просто любить футбол можно и играя в какой-нибудь любительской лиге. Но только желание самоутвердиться и достичь абсолютного превосходства над всеми, которого у него пока нет, вот главная его мативация.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:32
Это хорошо, что Роналду так любит Португалию и продолжает играть за сборную, забивает за неё. Но есть ещё Саудовская Аравия и Аль-Наср, Там не всё так здорово - нет трофеев. Может пора начать завоёвывать что-то?
Гость
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