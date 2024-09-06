Роналду: «Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подчеркнул важность побед в составе национальной команды.
Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале. Я уже выиграл со сборной два трофея (Евро-2016 и Лигу наций 2018/19 — прим. ред.), которые хотел. Но меня мотивирует не это, а любовь к футболу, рекорды же приходят сами собой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
P.S. Понимаю что Роналду обидно что он так и не смог выиграть ЧМ и теперь пытается "натянуть сову на глобус" - но его исторический конкурент всё таки в этом аспекте его обошёл взяв и Копу и ЧМ.
Дальше могут быть споры - фаны Роналду будут говорить о лёгкой сетке Аргентины и "судействе". Фаны Месси - вспомнят про третье место Португалии в группе (на любом Евро до того - Португалия поехала бы домой) и про то что сетка Португальцев тоже была сильно проще, чем вторая её половина. Я не оцениваю кто "читерил" или кто "заслуженнее выиграл". Просто констатирую факт - у аргентица оба золота (и континентальное и мировое), а у португальца - лишь континентальное. В любом случае у обоих были выдающиеся карьеры...
P.S. Понимаю что Роналду обидно что он так и не смог выиграть ЧМ и теперь пытается "натянуть сову на глобус" - но его исторический конкурент всё таки в этом аспекте его обошёл взяв и Копу и ЧМ.
Дальше могут быть споры - фаны Роналду будут говорить о лёгкой сетке Аргентины и "судействе". Фаны Месси - вспомнят про третье место Португалии в группе (на любом Евро до того - Португалия поехала бы домой) и про то что сетка Португальцев тоже была сильно проще, чем вторая её половина. Я не оцениваю кто "читерил" или кто "заслуженнее выиграл". Просто констатирую факт - у аргентица оба золота (и континентальное и мировое), а у португальца - лишь континентальное. В любом случае у обоих были выдающиеся карьеры...