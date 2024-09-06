Был звездой МЮ на пару с Рэшфордом – теперь не может найти клуб. Форварду давали слишком много авансов

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06 сентября 2024, 19:06

Теперь остаётся выбирать клуб из экзотических чемпионатов.

Сульшер – единственный, кто нашёл к нему подход

В августе 2021 года Оле-Гуннар Сульшер (на тот момент главный тренер «Манчестер Юнайтед») отмечал:

Как я уже говорил ранее, мы действительно ценим Антони [Марсьяля]. Прошлый сезон сложился для него неудачно, у него были травмы, из-за чего он немного растерял форму, однако напомню, что в предыдущем сезоне он был нашим лучшим бомбардиром. Я рад, когда вижу, как сейчас Антони упорно тренируется, буквально стиснув зубы. Думаю, что с теми ресурсами, которые у нас есть, Марсьяль забьёт больше голов, чем в прошлом сезоне.

Речь о сезоне-20/21, в котором французский форвард забил четыре мяча и отдал три голевые в 22 матчах АПЛ . Вторую часть той кампании смазала травма – Марсьялю диагностировали кресты, он пропустил отрезок с марта по май. Показательно, что в тот период к Антони было принципиально иное отношение – его считали лидером манкунианцев. Потому что на протяжении двух предыдущих чемпионатов он таковым и являлся.

Норвежский менеджер раскрыл сразу нескольких исполнителей – при нём в основной команде закрепился Гринвуд, а Рэшфорд с Марсьялем начали оправдывать выдаваемые авансы. На пике французский нападающий забил 17 голов и сделал шесть ассистов в 32 матчах АПЛ -19/20. Никто кроме Сульшера так и не смог добиться от Марсьяля таких результатов (что в итоге привело к уходу).

Период при тен Хаге – возвращение из аренды, травмы

Восстановление после «крестов» сильно ударило по показателям француза. Не было уже высокой результативности – форвард даже потерял место в стартовом составе, перестал появляться в заявке на матчи. Вторую часть сезона-21/22 Антони провёл в «Севилье» – но под крылом Хулена Лопетеги добиться перезагрузки карьеры не удалось.

К моменту, когда тен Хаг пришёл в МЮ , у Антони за спиной были два невнятных сезона, аренда в «Севилью» и потерянная уверенность в себе. Всё это продолжалось и в сезоне-22/23. Форвард был доступен через раз – пару матчей пропускал из-за проблем с коленом/ахиллом, на один-два выходил. Голландец активно подбадривал футболиста:

Он (Марсьяль) действительно был в хорошем состоянии, а потом в последние 10 минут матча с «Атлетико» (во время предсезонки) он получил травму, и это отбросило его назад. Я очень рад, что он вернулся, и мы можем работать с ним, что он остается в форме, потому что он – важная часть команды. Он играет очень хорошо во многих аспектах футбола, я доволен всем этим, за исключением его готовности.

В том чемпионате Антони забил шесть голов. Это была его последняя вспышка.

В прошлом сезоне был реальный шанс реабилитироваться

Это был период, когда у манкунианцев всё валилось из рук. Клуб остро нуждался в нападающем – от варианта с Вегхорстом отказались, поскольку он не давал нужных качеств в завершении. Подписали Хёйлунда – но параллельно начались проблемы из-за дефицита травм. Молодой форвард не мог взять на себя инициативу, забивать было некому. Клуб лихорадило.

Марсьяль же – достаточно опытный форвард. Была возможность расстаться уже тогда – но раз игрока оставили, надо было этим пользоваться. Первую часть сезона он провёл без травм – и это был период, в который у Антони появился реальный шанс реанимировать свою карьеру.

На выходе же – один гол в 13 матчах чемпионата. К новому году форвард выпал из заявки, тренер был недоволен:

Он не в форме. Мы хотим, чтобы игроки были в форме, а он в данный момент не в форме. Мы должны помочь ему с этим, но и Антони нужно потрудиться.

Потом потребовалась операция на паху. Летом 2024 года у игрока истекал контракт – и было абсолютно ясно, что продлевать соглашение «красные дьяволы» не собираются. Антони вышел на рынок свободных агентов. И ещё хуже для него – то, что это произошло после четырёх провальных сезонов. Претенденты на Марсьяля судили о его готовности именно по этому отрезку.

Нет будущего в топ-чемпионатах

По мере приближения межсезонья Антони готовил почву к уходу из МЮ – шерстил рынок в поисках подходящего варианта. В апреле выходил на связь с «Интером». «Нерадзурри» специализируются на свободных агентах – француз надеялся, что клуб привлечёт вариант с подписанием игрока без необходимости выплачивать компенсацию. Миланцы отказались – предпочли Тареми.

По ходу трансферного окна к варианту с подписанием Антони обращались «Аталанта» и «Лилль» – но и тут до конкретики не дошло. Агент футболиста отмечает:

Я слышу сообщения о том, что у него завышенные финансовые требования к клубам. Это неправда. Антони хочет амбициозный проект, чтобы достичь высоких целей на клубном уровне и вернуться в сборную Франции.

Но Марсьяль – всё же заложник ситуации. Череда травм и скомканные последние сезоны сильно испортили имидж нападающего. Плюс он провёл девять сезонов в МЮ – даже если это не сказалось на финансовых требованиях игрока, сказалось на запросах к проекту. Сам агент отметил, что форвард хочет в амбициозный проект. Но парадокс в том, что такой проект не рискнёт вкладываться в противоречивый актив – а эффективность Марсьяля под вопросом.

В последнее время на него претендовали «Комо», «Галатасарай». Есть даже предложение из Бразилии – «Фламенго» потребовалась альтернатива Педро Абреу, который получил травму передней крестообразной связки. Судя по всему, с европейским футболом придётся попрощаться – всё же вариант с «Фламенго» интереснее, чем клуб чемпионата Турции или аутсайдер Серии А.