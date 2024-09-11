Соболев рассказал, как проходит процесс адаптации в «Зените»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как проходит процесс адаптации в команде с берегов Невы.
Всё отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остаётся только начать приносить пользу команде.
Ранее директор «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что болельщики «сине-бело-голубых» не примут Соболева.
Селекция Зенита счастлива что приобрела...
Селекция Спартака счастлива что продала...
Что раньше тянули....коль всеобъёмное счастье было так близко...))
Селекция Зенита счастлива что приобрела...
Селекция Спартака счастлива что продала...
Что раньше тянули....коль всеобъёмное счастье было так близко...))
Больше слов нет
Больше слов нет