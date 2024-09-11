Соболев рассказал, как проходит процесс адаптации в «Зените»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» рассказал, как проходит процесс адаптации в команде с берегов Невы.

Всё отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остаётся только начать приносить пользу команде.