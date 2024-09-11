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Соболев рассказал, как проходит процесс адаптации в «Зените»

вчера, 10:01

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как проходит процесс адаптации в команде с берегов Невы.

Всё отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остаётся только начать приносить пользу команде.

Ранее директор «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что болельщики «сине-бело-голубых» не примут Соболева.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
О...и Соболев счастлив...
Селекция Зенита счастлива что приобрела...
Селекция Спартака счастлива что продала...
Что раньше тянули....коль всеобъёмное счастье было так близко...))
sgd92qdvqj2v
sgd92qdvqj2v
вчера в 12:07
При всей нелюбви к Соболеву, как к непорядочному человеку и бывшему игроку спартака, приходится желать ему удачи в Зените.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:26
Бестолочь...
Больше слов нет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:19
Плохого парня команда приняла хорошо . Но как говорят на Руси ...встречают по одежке , а провожают по уму ( читай по игре ) ...ждем...
lotsman
lotsman
вчера в 10:33
Адаптация в команде, это ещё не всё. Нужно пройти адаптацию с болельщиками. В первой игре, товарищеский матч с Кайратом, показал себя не плохо. Принял участие в трёх голах. ОН активно прессинговал оборону Кайрата и нередко вступал в единоборства. По манере игры Соболев местами даже чем-то напоминал Артема Дзюбу зенитовской эпохи. Тоже играл спиной к воротам, часто вступал в борьбу, пытался действовать на втором этаже и нередко отыгрывал мяч на партнеров. Таких моментов за матч у него набралось немало. А главное практически не терял мяч. Забить пока не удалось. Но посмотрим как дальше у него пойдёт. По первому матчу судить рано.
shlomo
shlomo
вчера в 10:13
Посмотрим на твою пользу.... а то или лавка или аренда.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:12
Соболев зря торопится говорить о своей адаптации. Его бравурные сообщения только раздражают. Вот если бы он комментировал свои голы... Чрезмерная активность в СМИ не сможет заменить игру. Тем более, что за Александром наблюдают многие. Болельщикам подавай качественный футбол, а болтовня быстро надоедает.
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