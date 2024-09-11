«Динамо» могло подписать Миранчука

Генеральный директор «Динамо» рассказал о возможности подписать полузащитника «Сьона» :

Рады за Антона Миранчука. Было бы обидно, если бы он не нашёл себе команду, а он перешёл в Европу. Подписали бы его, если бы не «Сьон»? Вопрос обсуждался, но приняты другие решения. Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке, которые находятся на высоком уровне своей формы. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты.