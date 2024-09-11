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«Динамо» могло подписать Миранчука

вчера, 09:09

Генеральный директор «Динамо» рассказал о возможности подписать полузащитника «Сьона» Антона Миранчука:

Рады за Антона Миранчука. Было бы обидно, если бы он не нашёл себе команду, а он перешёл в Европу. Подписали бы его, если бы не «Сьон»? Вопрос обсуждался, но приняты другие решения. Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке, которые находятся на высоком уровне своей формы. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:36
«Динамо» могло подписать Миранчука
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388637/miranchuk-anton-dinamo 11.09.2024

- Офигенная новость! А вот я мог купить мотоблок. А потом подумал - а нахрена он мне нужен? И не купил. Ситуация - один в один...
lotsman
lotsman
вчера в 12:10
Сьон, это не та Европа, о которой многие мечтают.
sv_1969
sv_1969 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 11:43
Конечно хочется... Получится или нет, увидим
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:11
Пусть теперь играет за рубежом, а Динамики и без него обойдутся. Есть кому играть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:06
По игровому потенциалу Антон ничем не превосходит имеющихся в распоряжении Динамо своих коллег по амплуа. Единственное преимущество это паспорт, но тогда он перекрывает путь для своих молодых перспективных пацанов, которые уже сейчас готовы играть за основу. Последняя кубковая игра с Крыльями яркое тому подтверждение, когда Окишор, забив два гола, был признан лучшим игроком матча.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:03
Могло, но не подписало...
Скорее всего аген предлагал Миранчука всем подряд, так появилось и Динамо в этом большом списке. Потом список назвали перечнем команд, проявивших интерес к Антону. В итоге появился заштатный Сьон.
7wxna5m5hta8
7wxna5m5hta8
вчера в 10:01
Маниакальное желание игрока уехать перевесило всё.
ssspartak
ssspartak ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:44
В целом наш чемпионат становится постепенно без смысла. Игроки по меркам РПЛ которые являются топовыми заходят в тупик - развиваться некуда дальше. Клуб то не тот, но очень хочется чтобы даже в Сьоне он потянул игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:43
Могло, но не подписало...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:41
Слова без смысла.. Рады... В европу.. И так далее. Антону успехов, но я думаю это не тот клуб в котором он хотел оказаться.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:17
В общем ненужен оказался Миранчук для динамо....а то следим , обидно , рады...)
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