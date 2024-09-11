«Динамо» могло подписать Миранчука

Генеральный директор «Динамо» рассказал о возможности подписать полузащитника «Сьона» Антона Миранчука:
Рады за Антона Миранчука. Было бы обидно, если бы он не нашёл себе команду, а он перешёл в Европу. Подписали бы его, если бы не «Сьон»? Вопрос обсуждался, но приняты другие решения. Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке, которые находятся на высоком уровне своей формы. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты.
Скорее всего аген предлагал Миранчука всем подряд, так появилось и Динамо в этом большом списке. Потом список назвали перечнем команд, проявивших интерес к Антону. В итоге появился заштатный Сьон.
Скорее всего аген предлагал Миранчука всем подряд, так появилось и Динамо в этом большом списке. Потом список назвали перечнем команд, проявивших интерес к Антону. В итоге появился заштатный Сьон.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!