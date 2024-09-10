Сафонов сказал «Динамо», что они должны стать чемпионами

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о диалоге с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым перед игрой 30-го тура РПЛ-23/24:
Я говорил перед игрой с Матвеем Сафоновым, и даже он сказал мне: «Ну как, вы готовы? Вы должны стать чемпионами». Я спросил: «А вы готовы?» Он ответил: «Ну, посмотрим». Я понимал, что им терять нечего, они играют дома и дадут нам бой. Эмоционально они оказались готовы лучше, были раскрепощены и с первых минут захватили инициативу. Мы играем в техничный футбол, любим держать мяч, и «Краснодар» тоже. Соперник начал атаковать, прессинговать в начале матча – казалось, мы перетерпели, но у нас всё равно не получалась своя игра.
- "Ну как, вы готовы?"
- "А вы готовы?"
В итоге чемпионом стал Зенит! )
- "Ну как, вы готовы?"
- "А вы готовы?"
В итоге чемпионом стал Зенит! )