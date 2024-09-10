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Сафонов сказал «Динамо», что они должны стать чемпионами

вчера, 11:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о диалоге с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым перед игрой 30-го тура РПЛ-23/24:

Я говорил перед игрой с Матвеем Сафоновым, и даже он сказал мне: «Ну как, вы готовы? Вы должны стать чемпионами». Я спросил: «А вы готовы?» Он ответил: «Ну, посмотрим». Я понимал, что им терять нечего, они играют дома и дадут нам бой. Эмоционально они оказались готовы лучше, были раскрепощены и с первых минут захватили инициативу. Мы играем в техничный футбол, любим держать мяч, и «Краснодар» тоже. Соперник начал атаковать, прессинговать в начале матча – казалось, мы перетерпели, но у нас всё равно не получалась своя игра.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:14
А в это время в Питере....
- Привет, Серёга, вы сегодня должны стать чемпионами !!!
- Спасибо...Спасибо Валер.
valt134
valt134
вчера в 16:38
Сказал, то сказал… А вот Песьяков , видать, не слышал наставлений Моти, да взял и всю Малину-то и обо…рал ( то есть обобрал).
pomor45
pomor45
вчера в 16:34
Вот, уж, действительно лучше бы молчал.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:29
Чемпионами Зенит сделал Писяков! Вы что, забыли как он в конце матча пропустил между ушей (якобы случайно).
Misten
Misten
вчера в 13:55
От такой радости, что каждый мог стать чемпионом, позволили Зениту им стать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:33
Это как в той сказке два козлика встретились на мостике и ни кто не хотел уступать и оба рухнули в в воду ( читай в неву)...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:49
Сафонов через наушники разговаривал с Донарумой, а Шунин подумал, что с ним
qxsb9v9ynq49
qxsb9v9ynq49
вчера в 12:40
Делили победу и обломились.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:27
Интересный диалог получился - "сватали" перед ответственной игрой друг , другу чемпионство , и если до предела его упростить получится -
- "Ну как, вы готовы?"
- "А вы готовы?"
В итоге чемпионом стал Зенит! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:23
Без воли к победе настоящих побед не бывает. В прошлом сезоне Динамо не было готово взять победу, хотя она уже лежала на блюдечке. Не видно готовности и сейчас. Бело-голубые просто не уверены в себе, они трусят...
drug01
drug01
вчера в 12:13
Если Сам Сафонов сказал.... Так и будет!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:12
Оно не может стать чемпионом.
adekvat
adekvat
вчера в 12:07
Вот кто сглазил Динамо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:04
Ну если Сафонов так сказал,будем ждать.
LOpp
LOpp
вчера в 12:00
в этом сезоне надо чтобы Сафонов сказал Латышонку, что Зенит должен стать чемпионом
n2vbnsphr5a2
n2vbnsphr5a2
вчера в 11:56
Сказать легче всего, сделать будет проблематично
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
Ключевое слово "должны", но что то все мешает..
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