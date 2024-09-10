Аршавин: «В „Зените“ вряд ли примут Соболева»

Экс-футболист «Зенита» считает, что болельщики не примут нападающего в Санкт-Петербурге:

Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените», потом в «Спартаке» и возвращался. А Соболев — игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе. С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить «Зениту» чемпионство.