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Аршавин: «В „Зените“ вряд ли примут Соболева»

вчера, 11:40

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что болельщики не примут нападающего Александра Соболева в Санкт-Петербурге:

Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли? Это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените», потом в «Спартаке» и возвращался. А Соболев — игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. То, что фанаты «Зенита» с «Виража» не ходят на игры, сыграет в пользу Саши. Но на матче Кубка России ему будет не сладко. А он как раз в матче Кубка и может дебютировать в основном составе. С другой стороны, Дзюбу тоже особо не любили. Это не мешало ему забивать по 20 мячей и приносить «Зениту» чемпионство.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 08:39
Стерпятся - слюбятся.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:02
глупый Аршавин
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вчера в 19:14
Аршавин сравнил Соболева и Быстрова в пользу Быстрова.
Но это глупость основанная на личных симпатиях и не более того.
А давайте посмотрим на это с другой стороны.
Соболев простой наёмник, да он ьыл поотив Зенита и был в рядах заклятого врага но он в отличии Быстрова ниеогда не предовал Зенит!!!
Да Соболев враг, но он не последняя 75 как Быстров.
Но кто то там простил Быстрова, так почему тогда не примут Соболева как когда то приняли Дзюбу?
Без обид, но история противоречит словам Аршавина.
Помните как в Питере говорили, что в Зените никогда не будет чернокожих футболистов?
А потом говорили, что это не чернокожие футболисты а просто слегка загоревшие а потом когда уже отрицать не имело смысла начали говорить, что у всех такие есть.
И после призрения начали гордиться такими игроками.
Слова Аршавина про Соболева оправдаются только с одном случае, если емли он не заиграет.
Стоит Соболеву начать забивать, то его полюбят (на время) как и Дзюбу, а если он Спартаку забьёт, то его на руках носить будут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32
Никто и не говорит что вся арена будет в футболках Соболева....рукоплескать и фанатеть от него....что он станет капитаном а потом и тренером Зенита....))
Обычный наймит как и десятки других....
Будет полезен - пусть работает на команду и сам зарабатывает....
Будет бесполезен - давай, до свиданья....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:49, ред.
Нагнетание напряжённости на ровном месте. Сначала посвистят, потом настороженно помолчат, затем иногда поаплодируют ( в случае удачных действий), и в конце концов - примут в ряды команды. Соболев не первый и не последний, кто подвергался подобной экзекуции, а затем был прощён. Время лечит души болельщиков.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:54
Что бы о нём не говорили, а характер у него есть. Таких людей кричалки с трибун не угнетают, а подзадоривают. Будем надеяться, что парень с помощью воспитательной роли Зенита справиться с адаптацией в новой команде, непримиримым соперником которой, опять же в силу того же характера, он был ранее. Никогда не следует отбирать у человека шанс на переосмысление себя, сходу отталкивая его неприятием и враждебностью. Человеку не дано предвидеть свою судьбу. Это во власти Бога. Не надо брать на себя его функции. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Текст Евангелия от Матфея (7:1, 2)).
Это один из законов духовной жизни. Его исполнение или нарушение, как и любого закона природы, влечёт за собой соответствующие последствия.
2dcbtn73xb2t
2dcbtn73xb2t
вчера в 14:48
посидит на банке, и в Самару уедет(к примеру)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:22
Если будет хорошо играть и постоянно забивать, то примут, куда ж они денутся? Но Соболев вряд ли даже в основной состав попадет, будет полировать лавку вместо Сергеева.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:55
Я только не понял. А бомж это кто? Соболев, или фанаты Зенита.?
Futurista
Futurista
вчера в 13:42
Аршавин знает толк в бомжах)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:39
Плохой парень не только в зените он и в Африке плохой...)
p2encqreja4m
p2encqreja4m
вчера в 13:37
Предателей нигде не любят.
Juriur
Juriur
вчера в 12:51
Главное, чтобы Соболев не был таким гнилым как в спартаке и люди поймут.
a72m5y8e83xd
a72m5y8e83xd
вчера в 12:45
Кто там знает, начнет забивать и примут, Дзюбу же почти простили за его спартаковское прошлое.
lotsman
lotsman
вчера в 12:40, ред.
В Зените, в клубе, в команде, его уже приняли и он тренируется и уже сыграл в матче с Кайратом. Фанаты его не приняли и навряд ли примут. Оскорбительные кричалки ему обеспечены. Но так как фанаты решили не посещать матчи чемпионата, то особенно подействовать на Соболева они не смогут. Простые болельщики, в большинстве, и я в том числе, тоже негативно отнеслись к переходу Соболева. Но у нас никто не спрашивал, а команда должна играть и выигрывать. И от Соболева самого зависит, как сложится дальше. Будет выкладываться на все сто, будет забивать, станет полезным команде, значит и с карьерой будет всё нормально. Станет психовать, нервничать, игра от этого не будет получаться, то заклюют совсем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:32
Прав Андрей Сергеевич, не примут его, прежде всего, русские. Они знают историю взаимоотношений Зенита и Спартака. Да и Соболев за языком сильно не следил. А бразильцы? Да им всё равно. Они живут в собственном мире. Посмотрят на русских и сделают так же.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:51
Соболев беспринципный товарищ, начался́ закат ..
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:50
В Зените его уже "приняли" как следует!
И это только начало.
Очень жаль, что "Виража" нет на матчах ЧР!..
Быть может, мы бы лицезрели первый в мире суицид дельфина в неволе
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:43
В Зените вряд ли примут Соболева за игрока
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