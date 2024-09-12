ЦСКА не может принять предложения по Давиле

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вчера, 08:26

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб не примет имеющиеся сейчас предложения по нападающему .

Ранее появилась информация, что мексиканская «Америка» арендует чилийца до лета 2025 года с опцией обязательного выкупа.