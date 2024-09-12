ЦСКА не может принять предложения по Давиле

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб не примет имеющиеся сейчас предложения по нападающему Виктору Давиле.
Ранее появилась информация, что мексиканская «Америка» арендует чилийца до лета 2025 года с опцией обязательного выкупа.
Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов.
Почему они купили его за 10,60 млн €...а продали за 4 млн €.....
Почему они купили его за 10,60 млн €...а продали за 4 млн €.....
У него контракт ещё 3 года....
Чего он из Леона мексиканского сразу в "Америку" не переходил ??
При едут...контракт подпишут...подъёмные потратят...потом начинаются "обстоятельства"....
Не понимаю этих "туристов"...
У него контракт ещё 3 года....
Чего он из Леона мексиканского сразу в "Америку" не переходил ??
При едут...контракт подпишут...подъёмные потратят...потом начинаются "обстоятельства"....
Не понимаю этих "туристов"...