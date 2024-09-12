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ЦСКА не может принять предложения по Давиле

вчера, 08:26

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб не примет имеющиеся сейчас предложения по нападающему Виктору Давиле.

Ранее появилась информация, что мексиканская «Америка» арендует чилийца до лета 2025 года с опцией обязательного выкупа.

Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:18
странная история, однако
drug01
drug01
вчера в 09:38
Вот такие сложные времена деньги каждый игрок ставит во главу игры
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:24
Надо было у "Пачуки" лучше интересоваться....
Почему они купили его за 10,60 млн €...а продали за 4 млн €.....
6hfxv4hngmc9
6hfxv4hngmc9
вчера в 09:15
Лучше отпустить с миром, не получилось с игроком, и не надо.
fejgssm76y6g
fejgssm76y6g
вчера в 09:14
В таком случае Давила имеет все шансы надолго стать давилой, нагревалой и полировалой армейской лавки
lotsman
lotsman
вчера в 09:12
Надо прежде всего учитывать интересы клуба.
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:05, ред.
Там дело может даже не в туриста, а их агентах, жучках как их называют. Больше сделок, больше навару(((
34wbn8zgzcrx
34wbn8zgzcrx
вчера в 09:04
Не хочет играть футболист за команду, обещали одно, получил другое.
Вещий
Вещий
вчера в 08:49
Скаутам нужно искать куда его пишнуть и побыстрее...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:45
Игрок посредственный, много денег за него не дадут, а раз он не хочет играть за ЦСКА, то толку от него не будет. Лучше расстаться с таким футболистом.
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
Ну правильно все... интересы клуба превыше всего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:44
Странные эти путешественники....
У него контракт ещё 3 года....
Чего он из Леона мексиканского сразу в "Америку" не переходил ??
При едут...контракт подпишут...подъёмные потратят...потом начинаются "обстоятельства"....
Не понимаю этих "туристов"...
Гость
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