Гуарирапа проходит медобследование в Москве перед трансфером в ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в Москве и проходит медобследование. Игрок близок к переходу в стан «армейцев».
Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.
Лишь слепой не заметил сколь классный игрок этот Гуарирапа....
Лишь слепой не заметил сколь классный игрок этот Гуарирапа....
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!