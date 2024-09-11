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Гуарирапа проходит медобследование в Москве перед трансфером в ЦСКА

вчера, 22:59

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа находится в Москве и проходит медобследование. Игрок близок к переходу в стан «армейцев».

Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ m966pxd94gqz (раскрыть)
сегодня в 12:16
Это лучший комплимент новичку ЦСКА...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:15
Фортануло армейцам....
Лишь слепой не заметил сколь классный игрок этот Гуарирапа....
m966pxd94gqz
m966pxd94gqz
сегодня в 06:31
Второго Чалова из него не получится.
xwjfjk3df338
xwjfjk3df338
сегодня в 03:12, ред.
Запомнился этот парень по прошлому сезону своей результативностью
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:08
Голодный земляк венесуэлец всем покажет...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:03, ред.
Армейских болельщиков можно поздравить, их скауты снова провели отличную работу, на флажке трансферного окна привели в клуб молодого забивного нападающего, ярко проявившего себя весной этого года в футбольном клубе Сочи, забившего восемь голов в ворота сперников в десяти матчах. Кроме того ещё можно отметить, что соглашение между клубами Сочи и ЦСКА на этом этапе подразумевает аренду игрока по некоторым данным в размере четырёхсот тысяч евро с опцией первоочередного выкупа. На лицо отличная сделка, как и год назад, когда купили Файзулаева. Теперь осталось Саулю доказать свою профпригодность в составе армейцев.
Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:49
Берут видимо на место Давилы. А Давила уходит в Мексику
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:29
Ну давай удачно пройти!
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