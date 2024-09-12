Капелло рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

Тренер Фабио Капелло рассказал, кому следует вручить «Золотой мяч» в этом году.
Я бы наградил Родри за его достижения в чемпионате, в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы. В нынешнем сезоне он был сильнейшим из всех.
Тренер Фабио Капелло рассказал, кому следует вручить «Золотой мяч» в этом году.
Я бы наградил Родри за его достижения в чемпионате, в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы. В нынешнем сезоне он был сильнейшим из всех.
Но, позиция Родри не «попсовая», поэтому сомнительно, что дадут ему.
Но, позиция Родри не «попсовая», поэтому сомнительно, что дадут ему.