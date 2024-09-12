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Капелло рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

вчера, 19:53

Тренер Фабио Капелло рассказал, кому следует вручить «Золотой мяч» в этом году.

Я бы наградил Родри за его достижения в чемпионате, в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы. В нынешнем сезоне он был сильнейшим из всех.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Какой Родри, вот у Карвахаля действительно достижения и в чемпионате и в ЛЧ и на ЧЕ, но к сожалению защитникам ооочень редко дают ЗМ, вот и могут пролезть всякие Родри
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:54
Согласен.
Но, позиция Родри не «попсовая», поэтому сомнительно, что дадут ему.
t2fmfbeet9aw
t2fmfbeet9aw
вчера в 21:33
А как решат организаторы склол узнаем...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:57, ред.
И я бы отдал Родри, он заслужил, как и Карвахаль
Брулин
Брулин
вчера в 20:35
Я конечно не считаю винисиуса достойным зм, но и родри его никак не заслужил. Карвахаль, Больше всех заслуживает его
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:33
Вот что значит российскому зрителю, в данном случае вашему покорному слуге, быть отлучённым от показа Английской премьер - лиги. Совершенно не представляю, как играет Родри, а потому не могу давать комментария по поводу сказанного Капелло.
adekvat
adekvat
вчера в 20:24
Трудно поспорить, но дадут кому нибудь левому.
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:17
и Фабио не прав
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:14
и Фабио прав
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