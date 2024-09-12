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Тебас: «Винисиус обязательно возьмёт „Золотой мяч“ в будущем»

вчера, 17:27

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о шансах нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на получение «Золотого мяча».

Заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»? Да. Он великолепный футболист. Если он не выиграет в этом году, то будет в шаге от этого. И если не в этом, то в следующем году. Он обязательно его возьмёт в будущем.

Будем честны, Карвахалю получить «Золотой мяч» труднее, чем Винисиусу. Я уже давно утверждаю, что он звезда.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:15, ред.
Извинисиусу могут дать ЗМ, он сейчас по сравнению с другими в центре внимания, более публичный человек в связи с его акцией: "расизм-винисиусизм". Чтобы успокоить его,могут и дать.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 21:15
После Месси и Роналду ,ощущение что вообще выбрать некого !
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:51
Веня не возмет мячик
Брулин
Брулин
вчера в 19:42
Посмотрим, решает голосование. А последнее, что все помнят это победу Испании на Евро, может это сыграет свою роль.
Вещий
Вещий
вчера в 18:37
Может да... а может и нет. Много хороших игроков не выигрывали ЗМ.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:30
Какой ЗМ.. Пусть сначало с "расизмом" разберётся.. 🤭👨🏿
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:16
Сравнение с Дани Карвахалем подчеркивает, что Тебас считает Винисиуса более вероятным претендентом на награду, хотя Карвахаль также имеет свои заслуги. В целом, Тебас верит в звёздный статус Винисиуса и считает, что он может стать обладателем «Золотого мяча» в ближайшие годы, учитывая его текущие достижения и игру.
iIIiada
iIIiada
вчера в 18:14
Глава Ла Лиги фанат Реала, топит за своих. Ничего удивительного.

Винисиусу ЗМ? Он вообще следит за выступлением Винисиуса за сборную? 5 голов в 35 матчах. Это позор.
r6pcwb72p34b
r6pcwb72p34b
вчера в 17:49
Вопрос спорный, как всегда.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:46
Так и есть. Парагвай не даст соврать)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:43
Какой ещё Золотой Мяч...
Сборная Бразилии сейчас отвратительно играет в отборе. С такой игрой она рискует не попасть на Чемпионат мира-2026. Хорошо, что Пеле этого не видит.
Гость
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