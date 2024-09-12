Тебас: «Винисиус обязательно возьмёт „Золотой мяч“ в будущем»

Глава Ла Лиги высказался о шансах нападающего «Реала» на получение «Золотого мяча».

Заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»? Да. Он великолепный футболист. Если он не выиграет в этом году, то будет в шаге от этого. И если не в этом, то в следующем году. Он обязательно его возьмёт в будущем.

Будем честны, Карвахалю получить «Золотой мяч» труднее, чем Винисиусу. Я уже давно утверждаю, что он звезда.