Тебас: «Винисиус обязательно возьмёт „Золотой мяч“ в будущем»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о шансах нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на получение «Золотого мяча».
Заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»? Да. Он великолепный футболист. Если он не выиграет в этом году, то будет в шаге от этого. И если не в этом, то в следующем году. Он обязательно его возьмёт в будущем.
Будем честны, Карвахалю получить «Золотой мяч» труднее, чем Винисиусу. Я уже давно утверждаю, что он звезда.
Сборная Бразилии сейчас отвратительно играет в отборе. С такой игрой она рискует не попасть на Чемпионат мира-2026. Хорошо, что Пеле этого не видит.
Сборная Бразилии сейчас отвратительно играет в отборе. С такой игрой она рискует не попасть на Чемпионат мира-2026. Хорошо, что Пеле этого не видит.
Винисиусу ЗМ? Он вообще следит за выступлением Винисиуса за сборную? 5 голов в 35 матчах. Это позор.
Винисиусу ЗМ? Он вообще следит за выступлением Винисиуса за сборную? 5 голов в 35 матчах. Это позор.