Ривалдо считает, что Халк и Тиаго Силва ещё могут помочь сборной Бразилии

Экс-игрок сборной Бразилии полагает, что нападающий «Атлетико Минейро» и защитник «Флуминенсе» могут быть полезны для национальной команды.

Исходя из того, что я видел во вчерашнем матче, Халк мог бы существенно помочь в этих отборочных поединках, даже если не вызывать его на чемпионат мира. Тиаго Силва мог бы вернуться в национальную ​​команду, чтобы помочь нам легче преодолеть этап квалификации.

Это громкие имена, которые сейчас вписались бы, они способны справиться с давлением этих матчей и прессы. У нас немало талантливых игроков, которые уже играли за сборную.

Халк отлично сыграл бы против этих команд в отборочных встречах. Если смотреть на то, как он тренируется и готовится, думаю, у него были бы большие шансы вернуться сейчас в национальную команду.