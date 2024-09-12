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Ривалдо считает, что Халк и Тиаго Силва ещё могут помочь сборной Бразилии

вчера, 17:39

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо полагает, что нападающий «Атлетико Минейро» Халк и защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва могут быть полезны для национальной команды.

Исходя из того, что я видел во вчерашнем матче, Халк мог бы существенно помочь в этих отборочных поединках, даже если не вызывать его на чемпионат мира. Тиаго Силва мог бы вернуться в национальную ​​команду, чтобы помочь нам легче преодолеть этап квалификации.

Это громкие имена, которые сейчас вписались бы, они способны справиться с давлением этих матчей и прессы. У нас немало талантливых игроков, которые уже играли за сборную.

Халк отлично сыграл бы против этих команд в отборочных встречах. Если смотреть на то, как он тренируется и готовится, думаю, у него были бы большие шансы вернуться сейчас в национальную команду.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:10
Неплохие футболисты,могли еще принести пользу Бразилии.
6ettkpfe33eg
6ettkpfe33eg
вчера в 19:56
Странно что они вообще Халка игнорируют
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:04
Но это было бы решением которое бы не решило фундаментальные проблемы.
shlomo
shlomo
вчера в 18:22
Да уж... можно с Ривалдо и согласиться.
nanmhs94mnv5
nanmhs94mnv5
вчера в 18:18
Лучше просто позовите Герца, старенького Герца.. ну и дальше по всем известному тексту)
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:15
Халк, несмотря на свои годы, продолжает демонстрировать отличные физические данные и уверенность в атаке. Его физическая сила и умение реализовывать моменты могли бы стать решающим фактором в напряженных отборочных матчах.
Тиаго Силва также был бы ценным активом, особенно в защите. Его опыт и лидерские качества могут помочь сгладить неопределенности в обороне и обеспечить необходимую уверенность команде.
Ривалдо, как бывший великий игрок, хорошо понимает, что опыт и способность справляться с давлением могут быть решающими факторами в ключевых моментах квалификации.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09
В том состояние в каком сейчас находится бразильская сборная - эти 2 ветерана были бы в ней не лишними...)
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