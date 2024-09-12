Тен Хаг отреагировал на критику в свой адрес

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о критике в свой адрес.

Мы приложим все усилия для победы в каждой игре. Посмотрим, где окажемся в мае.

Я осознаю, каковы наши позиции, что нам необходимо делать и куда двигаться. Как я говорил ранее, мы находимся в периоде становления.