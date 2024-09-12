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Тен Хаг отреагировал на критику в свой адрес

вчера, 18:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.

Мы приложим все усилия для победы в каждой игре. Посмотрим, где окажемся в мае.

Я осознаю, каковы наши позиции, что нам необходимо делать и куда двигаться. Как я говорил ранее, мы находимся в периоде становления.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 17:37
Чтобы понять его философию, нужно быть таким же философом как Ван Гал.
FreshMeat
FreshMeat ответ Денис Прокопьев (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
О! А что, трофеи появляются от занятия 8 места в АПЛ вместо второго или третьего с тем же составом??? Или они появляются от плохой игры?
Я со смеху умру, если люди начнут убеждать руководство Барселоны, что лучше занять 12е место в лиге, вместо 2го но выиграть кубок Испании.
Место в лиге вообще означает реализацию желания бороться в том числе, слабые команды землю грызут, в Испании той же калечат футболистов противника направо и налево. За... 15 место, потому что истратить миллиард долларов на трансферы - не судьба. А что грызет при Тен Хаге МЮ?
Разве что слова на пресс-конференциях. У них мотивации нет. Почему?
Может контракты не правильно составлены с футболистами? Премии там, за место в лиге, за кубки, ноль фунтов за поражение за месяц игры, выплата зарплаты - только за победу?
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 22:59
А ТРОФЕИ были ?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:58
Умело писает в уши, жадный самозванец
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:40
Хаг как чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко, сколько денег впустую вбухали в его капризы: Антони, Маунт, Расмус и т.д. и из них никто толком не играет, других перечислять не буду, все их знают. Что-то затянулся его вояж в Манчестер
ProKop92
ProKop92
вчера в 20:36
Оставался бы лучше в Аяксе и там "периоды становления" делал...
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:21, ред.
Я все таки что-то недопонимаю. Когда МЮ упал, чтобы начался этап становления? Не при Тен Хаге разве? До него МЮ играл успешнее.
djus5sftb4q2
djus5sftb4q2
вчера в 19:57
Стоит только пожелать удачи!
112910415
112910415
вчера в 19:46
ох, терзают смутные сомнения ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:29
выиграет еще один кубок, и начнет рассказывает что его клуб лучший после мансити)))
8pf5c44mq5wq
8pf5c44mq5wq
вчера в 19:10
Период становления затянулся, весной будут на прошлогоднем месте
drug01
drug01
вчера в 19:09
Давайте не будем спешить с выводами
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:09
Его слова да богу в уши,было бы все хорошо.
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