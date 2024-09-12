Тен Хаг отреагировал на критику в свой адрес

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о критике в свой адрес.
Мы приложим все усилия для победы в каждой игре. Посмотрим, где окажемся в мае.
Я осознаю, каковы наши позиции, что нам необходимо делать и куда двигаться. Как я говорил ранее, мы находимся в периоде становления.
Я со смеху умру, если люди начнут убеждать руководство Барселоны, что лучше занять 12е место в лиге, вместо 2го но выиграть кубок Испании.
Место в лиге вообще означает реализацию желания бороться в том числе, слабые команды землю грызут, в Испании той же калечат футболистов противника направо и налево. За... 15 место, потому что истратить миллиард долларов на трансферы - не судьба. А что грызет при Тен Хаге МЮ?
Разве что слова на пресс-конференциях. У них мотивации нет. Почему?
Может контракты не правильно составлены с футболистами? Премии там, за место в лиге, за кубки, ноль фунтов за поражение за месяц игры, выплата зарплаты - только за победу?
Я со смеху умру, если люди начнут убеждать руководство Барселоны, что лучше занять 12е место в лиге, вместо 2го но выиграть кубок Испании.
Место в лиге вообще означает реализацию желания бороться в том числе, слабые команды землю грызут, в Испании той же калечат футболистов противника направо и налево. За... 15 место, потому что истратить миллиард долларов на трансферы - не судьба. А что грызет при Тен Хаге МЮ?
Разве что слова на пресс-конференциях. У них мотивации нет. Почему?
Может контракты не правильно составлены с футболистами? Премии там, за место в лиге, за кубки, ноль фунтов за поражение за месяц игры, выплата зарплаты - только за победу?