Молодёжная сборная России проводит подготовку ко второму матчу с Вьетнамом

В пресс‑службе молодёжной сборной России сообщили источнику, что команда согласно плану проводит подготовку к проведению второго товарищеского матча со сборной Вьетнама.
Игра должна пройти 9 сентября в Ханое. В первой встрече, которая состоялась 6 сентября, россияне одержали победу счётом 3:0.
Молодёжная сборная России продолжает оставаться в Ханое и готовится по плану к проведению второго матча. Сегодня у команды проходят восстановительные мероприятия.
7 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что матч взрослой сборной России с Таиландом, запланированный на субботу, отменён из‑за непогоды.