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Молодёжная сборная России проводит подготовку ко второму матчу с Вьетнамом

07 сентября 2024, 12:08

В пресс‑службе молодёжной сборной России сообщили источнику, что команда согласно плану проводит подготовку к проведению второго товарищеского матча со сборной Вьетнама.

Игра должна пройти 9 сентября в Ханое. В первой встрече, которая состоялась 6 сентября, россияне одержали победу счётом 3:0.

Молодёжная сборная России продолжает оставаться в Ханое и готовится по плану к проведению второго матча. Сегодня у команды проходят восстановительные мероприятия.

7 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что матч взрослой сборной России с Таиландом, запланированный на субботу, отменён из‑за непогоды.

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Источник: matchtv.ru
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lotsman
lotsman
07 сентября в 12:33
К 9 числу тайфун уйдёт в сторону Тайваня и Японии. Можно будет и сыграть.)
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