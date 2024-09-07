Молодёжная сборная России проводит подготовку ко второму матчу с Вьетнамом

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07 сентября 2024, 12:08

В пресс‑службе молодёжной сборной России сообщили источнику, что команда согласно плану проводит подготовку к проведению второго товарищеского матча со сборной Вьетнама.

Игра должна пройти 9 сентября в Ханое. В первой встрече, которая состоялась 6 сентября, россияне одержали победу счётом 3:0.

Молодёжная сборная России продолжает оставаться в Ханое и готовится по плану к проведению второго матча. Сегодня у команды проходят восстановительные мероприятия.