Черчесов подвёл итоги первых матчей Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвёл итоги матчей с Норвегией (0:0) и Словенией (0:3):
Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холандом в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника сказалось низкое качество газона.
Но зато какая гордость звучит в словах С.С, когда он акцентирует внимание на том, что сыграли вничью с командой во главе с "самим" Холандом.
Но зато какая гордость звучит в словах С.С, когда он акцентирует внимание на том, что сыграли вничью с командой во главе с "самим" Холандом.