Черчесов подвёл итоги первых матчей Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана подвёл итоги матчей с Норвегией (0:0) и Словенией (0:3):

Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холандом в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника сказалось низкое качество газона.