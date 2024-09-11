Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Черчесов подвёл итоги первых матчей Казахстана

вчера, 16:48

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвёл итоги матчей с Норвегией (0:0) и Словенией (0:3):

Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холандом в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника сказалось низкое качество газона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Илич рассказал, почему согласился возглавить «Пари НН»
Вчера, 14:58
Скопинцев: «Я бы хотел играть в „Динамо“ до конца карьеры»
Вчера, 14:58
Руководство махачкалинского «Динамо» оценило работу Биджиева
Вчера, 13:30
Карпин объяснил, в чём польза проведения матчей со слабыми соперниками
Вчера, 11:14
Соболев рассказал, как проходит процесс адаптации в «Зените»
Вчера, 10:01
«Динамо» могло подписать Миранчука
Вчера, 09:09
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:52
Наоборот, боевой дух они потеряли. Даже забыли, что есть чужие ворота...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:37, ред.
Интересно, как ФФ Казахстана отреагировала на неубедительные аргументы тренера, что причиной неудачной игры со Словенией явился некачественный газон, который почему - то не помешал хозяевам закатить в ворота соперника три голешника.
Но зато какая гордость звучит в словах С.С, когда он акцентирует внимание на том, что сыграли вничью с командой во главе с "самим" Холандом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:44
А газон низкого качества был только для Казахстана? А у Словении был отличный газон.? Чувствуется погонят чабана и достаточно быстро
112910415
112910415
вчера в 19:34
ну, как всегда
Сп62
Сп62
вчера в 19:16
Поле низкого качества. Но важно, что тренер высокого качества.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:55
Плохому танцору... усы в своём репертуаре...
shlomo
shlomo
вчера в 17:47
Стасик в своем репертуаре... даже не удивился...
7r72jbkmqnh9
7r72jbkmqnh9
вчера в 17:40
Стасик и здесь нашёл оправдание
2xj5ecb5gvwy
2xj5ecb5gvwy ответ h625bmg8berx (раскрыть)
вчера в 17:35
Исправили, спасибо.
h625bmg8berx
h625bmg8berx
вчера в 17:33
Холадном
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388686/cherchesov-stanislav 11.09.2024
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:08
Черчесов логично объяснил причины результатов. Норвегия - сильный соперник, и ничья с ними можно считать успехом. А вот плохое качество поля в Словении действительно могло повлиять на игру. Пока результаты не идеальны, но важно, что команда демонстрирует боевой дух и способность справляться с сильными соперниками.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 