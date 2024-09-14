Тен Хаг высказался о значимости Каземиро для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о значимости хавбека Каземиро для команды.
Каземиро нам точно нужен. У каждого на работе может быть плохой день, у Каземиро есть опыт. Это не первый раз для него, когда игра складывается не лучшим образом.
В жизни, как и в футболе, есть полоса белая и черная. Он знает, как с этим справляться.
Это скорее что-то психологическое, он же себе не враг играть специально плохо.
Это скорее что-то психологическое, он же себе не враг играть специально плохо.