Тен Хаг высказался о значимости Каземиро для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о значимости хавбека для команды.

Каземиро нам точно нужен. У каждого на работе может быть плохой день, у Каземиро есть опыт. Это не первый раз для него, когда игра складывается не лучшим образом.

В жизни, как и в футболе, есть полоса белая и черная. Он знает, как с этим справляться.