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Тен Хаг высказался о значимости Каземиро для «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о значимости хавбека Каземиро для команды.

Каземиро нам точно нужен. У каждого на работе может быть плохой день, у Каземиро есть опыт. Это не первый раз для него, когда игра складывается не лучшим образом.

В жизни, как и в футболе, есть полоса белая и черная. Он знает, как с этим справляться.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:42
Сезон после перехода из "Реала" в "МЮ" Каземиро играл отлично и был ключевой фигурой в команде. А по позиции я считаю его одним из лучших в мире. Предположу, что, поиграв в новом клубе, не хватающем в настоящее время звёзд с неба, он просто потерял интерес к выступлениям за него.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:21
Бывает полоса белая, и черная, как у Каземиро.
А бывает и отсутствие полос, как у ...., ну вы поняли.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:41
Не воспринимаю Тен Хага в качестве тренера... Сегодня он только вредит МЮ.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:10
Каземиро играл во многих играх ничем не хуже по самоотдаче и качеству, чем Фернандеш, мне казалось, что именно он и Фернандеш незаменимые в МЮ.
Это скорее что-то психологическое, он же себе не враг играть специально плохо.
drug01
drug01
вчера в 10:08
Золотые слова тренера!!!!
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