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Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в РПЛ

вчера, 20:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел московскую команду вперёд. Хозяева поля отыгрались на 36-й после автогола Руслана Литвинова. На 90-й дагестанский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Хуссем Мрезигуэ.

«Динамо» занимает 9-е место в чемпионате России (9 очков). «Спартак» идёт 5-м (15 баллов).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:32
Игра была равна.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 02:49
Дагестан выполнил свой максимум на сезон, дальше по одной дорожке с Оренбургам. Спартаку не унывать , в принципе все норм
Пепс
Пепс
сегодня в 02:09, ред.
    albucid
    albucid
    сегодня в 02:01
    Если кратко, то в этом матче обе команды продемонстрировали колхозный футбол.
    Вангую, что Спартак текущий сезон бездарно провалит, ровно также, как предыдущий.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Fantazista_555 (раскрыть)
    вчера в 23:49, ред.
    А вот у меня кстати и по Зорину есть огромные сомнения. Академия Спартака вообще давно уже ничего не выдаёт толкового. Там тоже нужны серьёзные реформы. Как и в целом в России кстати. Отмена лимита в таких условиях что называется быстрый вариант, но боюсь он окончательно убьёт нашу академию и наш футбол.
    anzhi1
    anzhi1
    вчера в 23:41
    Понятное дело - Динамовцы изначально были аутсайдером в этом матче. Но,ничья - закономерный результат
    gorets004
    gorets004
    вчера в 23:31
    Думаю не нужно критиковать Спартак . Наше Динамо очень организованная команда с опытными тренерами и строгой установкой ,где каждый игрок на 100 проц делает свою часть работы. Поэтому кажется что Спартак плохо играл. Также неуклюжее завершение атак Динамо ,потому что против обороны Спартака не хватало времени и сил. а все надо делать сверх быстро и сверх точно. Закономерный результат. Я делал прогноз 0:1 или 1:1 ,так и получилось.
    c8j2jkm3kyc3
    c8j2jkm3kyc3 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Чаще смотрите в турнирную таблицу.
    Fantazista_555
    Fantazista_555 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 23:02
    Надо лимит убрать, пусть все эти Литвы попробуют в основу пробиться по спортивному принципу, а не за счёт паспорта.
    Я согласен, что его ошибки в опорной зоне, возможно, будут не так смертельны. Но я уверен, что он всё-таки пустышка, как и Хлус, Умяр и Денисов. Рпд, что от Мелёшина избавились.
    Наверное, только Зорина хотелось бы увидеть больше.
    sqqq6z2n5rss
    sqqq6z2n5rss ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Еще раз хочу сказать- никакую, другую любую команду не обсуждаю, но не сказать про Спартак, просто не имею права.
    su7mn2zkxk4v
    su7mn2zkxk4v ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Еще раз хочу сказать- никакую, другую любую команду не обсуждаю, но не сказать про Спартак, просто не имею права. Сегодня, КБ не понравились. Не умеет Станкович играть против организованных команд. Очень надеюсь, пока... О чем бы разговор не пошел, Вы непременно осуждаете Зенит, просто обсуждать больше Вам нечего .
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:57
    А с судейством то там нормально было? Спартачи не возмущаются? Матч не смотрел, если что...
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Fantazista_555 (раскрыть)
    вчера в 22:57, ред.
    Ваше мнение по прям всем российским игрокам не разделю, но разговор не об этом совсем. Тренер свою атаку убивает вместо того чтобы пробовать варианты которые у него есть в распоряжении. А вдруг прокатит? У Литвинова есть первый пас и он не боится вперёд обострять, то чего так критично не хватает Умярову. А обрезается пусть не на позиции ЦЗ лучше, и он обрезается когда вперёд играет хотя бы. А вот так чтобы постоянно на косяках как Наильку я Литву вообще не помню, да последнее время хуже, но кто в Спартаке не деградировал скажите мне пожалуйста?
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 22:48
    Махачкала как новое Тосно для Спартака. Пришли из пердива , дрючат в Кубке ,досаждают в чемпе.Дежавю?
    Capral
    Capral
    вчера в 22:42, ред.
    Анатолий Кандауров.

    У Зенита наметилась безнадега еще в прошлом сезоне, когда консерватизм тренерских идей Семака зашкаливал до неприличия и до тошноты. Команда- одного игрока. Что до ЦСКА, то с приходом Николича, команда не стала играть интереснее или содержательнее, чем при Федотове, оно и понятно- серб никогда не отличался особым креативом. Но помимо всего прочего, атака у ЦСКА слабая. Давила, никогда мне не нравился и хорошо что ушел. А Мусаев, как мне думается, не тот форвард, что может обострить... Несколько потерялся Файзуллаев, нет в нем прежней энергии и фантазии. Ну, возможно, по ходу сезона еще разыграется, хочется верить...
    Fantazista_555
    Fantazista_555 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 22:40
    То что он перспективный опорник это был обман. Точно такой же как и Хлус по паре матчей и Умяров. Литвинов и в опорной зоне надоел своими обрезами и тупыми фолами. Если я не ошибаюсь, то и Зобнина под вторую жк именно он подставил.
    Поэтому Литвинов отличный опорник - это Литвинов вне Спартака. Тоже самое и по остальным воспитанникам и по российским игрокам.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Fantazista_555 (раскрыть)
    вчера в 22:34, ред.
    Литвинов был отличный, перспективный и очень талантливый игрок, помню ещё голы его в ворота Урала дальними ударами, он просел из-за рыжего афериста и в целом картины которая творится в Спартаке при новом руководстве, и он не один такой. Умяров же годами обрезался и передачи назад отдавал когда надо обострять, и его каждый тренер ставит только потому что он король тренировок. Станкович даже не попробовал вернуть Литву на его место хотя тот во всеуслышание заявляет что это его любимая позиция. Речь то сейчас не о том что Литвинов это прям усиление, но это вариант который можно попробывать вместо того чтобы обеззубливать свою и без того плохую атаку отправляя Барко к центральным защитникам разыгрывать мяч. Барко должен впереди принимать мяч и обострять, а не тащить через всё поле, это потеря времени и противник к такому готов
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:33
    Capral
    Соглашусь, особенно по последним играм. Я то имел в виду составы, амбиции, планы и т.д. Махачкала понимает во что они играют , в какой футбол. А у Зенита во вчерашней игре была явная неготовность, особенно в первом тайме к примитивному прессингу ЦСКА.. Да и в целом игра была тягучая, без реальной остроты.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:29
    Анатолий Кандауров.

    А мне, игра Махачкалы нравится больше, чем игра Зенита. В ней больше тренерской мысли, хотя состав- в СТО раз дешевле.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Везде воруют, я давно это понял.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Fantazista_555 (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Не надо всерьез воспринимать слова игрока проигравшей команды. Там больше эмоций...
    Fantazista_555
    Fantazista_555 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Литвинов, как и Умяров, Хлусевич и Денисов должны быть вне Спартака, да скорее всего вне футбола.
    Fantazista_555
    Fantazista_555 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:20
    Навесы это отличная тема, когда у тебя соответствующий нап, вбегающие в штрафную высокие ЦП или высокие крайние напы, умеющие играть головой. Твой любимый Рон с Реалом не даст соврать. Ну и конечно нужны игроки умеющие делать навесы, а ещё защитники должны вбегать в свободные зоны и нужна быстрая игра в пас.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:19
    При всем желании сравнивать Зенит и Махачкалу , это мягко говоря......
    Сп62
    Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Всё правильно. На месте ЦЗ должен играть Дуарте, а Литвинов это опорник.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Fantazista_555 (раскрыть)
    вчера в 22:16
    А чьи навесы сегодня были не убогими? Барко в руки вратарю вешал. навесы это вообще убогая тема , это когда низом не умеет играть команда
    derrik2000
    derrik2000 ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 22:16
    "в наше время хороший игрок ценится и единственный понятный всем критерий это деньги"

    Для меня, например, комплектование состава казанского Рубина, Ростова (клубов, прямо скажем, небогатых) Бердыевым под СВОЁ видение футбола, и с которыми он прыгнул выше головы, является примером МАСТЕРА.
    Пусть я и не принимаю ТОТ "бердыевский" футбол душой как БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА, но то, что Курбан Бикеич "собрал тетрис" - и не единожды, заметьте! - это факт.
    К сожалению, ТАКИХ сейчас к командам более менее денежным и амбициозным и близко не подпускают... (((
    Главный критерий - хорошая реклама, связи агента и "гибкий" позвоночник... ((
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:15
    5-е место это не хуже и не лучше Абаскаля....
    Впереди Локомотив и Динамо....самое время показать амбиции...
    Наверное надо что то делать с атакой...1 удар в створ....за 90 минут...не есть хорошо....

    У Станковича пока не ладится выстроить то что задумал....ближе к середине чемпионата при подобных результатах давление усилится....
    У него пока два позитива...
    1. Угальде исправно забивает....5 голов в 8 турах
    2. Следующие 6 официальных матчей - в Москве...

    Удачи !!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:09, ред.
    Думаю админы разберутся и не будут кипишь на ровном месте устраивать) Согласен, в наше время хороший игрок ценится и единственный понятный всем критерий это деньги. Поэтому я считаю что это самый верный ориентир для выбора игроков.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Понял. Благодарю. Аж от сердца отлегло... ))
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