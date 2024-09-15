Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в РПЛ

1726422980

вчера, 20:56

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ (1:1).

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел московскую команду вперёд. Хозяева поля отыгрались на 36-й после автогола Руслана Литвинова. На 90-й дагестанский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Хуссем Мрезигуэ.

«Динамо» занимает 9-е место в чемпионате России (9 очков). «Спартак» идёт 5-м (15 баллов).