Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в матче 8-го тура РПЛ (1:1).
На 20-й минуте Манфред Угальде вывел московскую команду вперёд. Хозяева поля отыгрались на 36-й после автогола Руслана Литвинова. На 90-й дагестанский клуб остался в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Хуссем Мрезигуэ.
«Динамо» занимает 9-е место в чемпионате России (9 очков). «Спартак» идёт 5-м (15 баллов).
Именно так я охарактеризую "игру" КБ сегодня.
И это в матче, где соперник позволяет ИГРАТЬ???
Похоже, что Станкович со своим "видЕнием футбола" застрял в эпохе лет 15 назад.(((
Ладно, думал. После 1-го тайма ГТ внесёт коллективы и "призовёт" )))) игроков НИЗОМ разыгрывать мяч.
НЕТ!!!
Как было колхозное исполнение, так оно и осталось.
Над Динамо я сегодня, точнее, над их "невезучестью" подшучивал, но Динамо-то ИМЕЛО МОМЕНТЫ именно за счёт современной трактовки футбола.
Того футбола, который уже хренову тучу лет исповедуют в лучших лигах гейропы, и которая доказала временем и повторением свою высокую эффективность и зрелищность.
А здесь....(((
ГТ Спартака всё вспоминает с ностальгией тот период, когда ещё сам был игроком...
СКУЧНО, ГОРЬКО и ГРУСТНО...
Именно так я охарактеризую "игру" КБ сегодня.
И это в матче, где соперник позволяет ИГРАТЬ???
Похоже, что Станкович со своим "видЕнием футбола" застрял в эпохе лет 15 назад.(((
Ладно, думал. После 1-го тайма ГТ внесёт коллективы и "призовёт" )))) игроков НИЗОМ разыгрывать мяч.
НЕТ!!!
Как было колхозное исполнение, так оно и осталось.
Над Динамо я сегодня, точнее, над их "невезучестью" подшучивал, но Динамо-то ИМЕЛО МОМЕНТЫ именно за счёт современной трактовки футбола.
Того футбола, который уже хренову тучу лет исповедуют в лучших лигах гейропы, и которая доказала временем и повторением свою высокую эффективность и зрелищность.
А здесь....(((
ГТ Спартака всё вспоминает с ностальгией тот период, когда ещё сам был игроком...
СКУЧНО, ГОРЬКО и ГРУСТНО...
Махачкала, напротив, знала, что делать, сыграла в эконом режиме и довольно остро контратаковала, без лишних и ненужных движений. По тренерской мысли- хозяева понравились больше.
Еще раз хочу сказать- никакую, другую любую команду не обсуждаю, но не сказать про Спартак, просто не имею права. Сегодня, КБ не понравились. Не умеет Станкович играть против организованных команд. Очень надеюсь, пока...
Всё, извините коллеги, всего доброго. Всем- только Здоровья!!! Поверьте- это главное...)))
Махачкала, напротив, знала, что делать, сыграла в эконом режиме и довольно остро контратаковала, без лишних и ненужных движений. По тренерской мысли- хозяева понравились больше.
Еще раз хочу сказать- никакую, другую любую команду не обсуждаю, но не сказать про Спартак, просто не имею права. Сегодня, КБ не понравились. Не умеет Станкович играть против организованных команд. Очень надеюсь, пока...
Всё, извините коллеги, всего доброго. Всем- только Здоровья!!! Поверьте- это главное...)))