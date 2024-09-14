Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиУкраина. Премьер-Лига 2024/2025

Директор «Шахтёра»: «Судаков стоит гораздо больше, чем 40 млн евро»

вчера, 22:44

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о трансферной стоимости полузащитника Георгия Судакова.

Все знают о Судакове. Я считаю, что он новая европейская звезда. Полгода назад у нас были переговоры с «Наполи». Они предложили 40 миллионов евро, но мы считаем, что он стоит гораздо дороже. И мы думаем, что в этом сезоне Лиге чемпионов он покажет себя с лучшей стороны. У него есть мечта играть в европейском топ-клубе. Если он покажет хороший футбол, я считаю, что он может перейти в такой клуб.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, кто может заменить Де Брюйне в «Манчестер Сити»
Вчера, 22:25
«Барселона» интересуется полузащитником ПСВ
Вчера, 00:06
Рафинья: «В „Барсе“ нужно бороться за каждый титул»
13 сентября
СлухиСадио Мане может перейти в «Бешикташ»
13 сентября
В «Фиорентине» рассказали, почему не смогли подписать Витора Роке
13 сентября
Рамос может продолжить карьеру в Мексике
13 сентября
Все комментарии
b45jafyjkzdz
b45jafyjkzdz
вчера в 23:32
Сначала больше стоят, а приедут, так ничего.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46, ред.
Ну если обратится Челси, то можно и все 100 просить))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 