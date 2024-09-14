Директор «Шахтёра»: «Судаков стоит гораздо больше, чем 40 млн евро»

Генеральный директор «Шахтёра» высказался о трансферной стоимости полузащитника .

Все знают о Судакове. Я считаю, что он новая европейская звезда. Полгода назад у нас были переговоры с «Наполи». Они предложили 40 миллионов евро, но мы считаем, что он стоит гораздо дороже. И мы думаем, что в этом сезоне Лиге чемпионов он покажет себя с лучшей стороны. У него есть мечта играть в европейском топ-клубе. Если он покажет хороший футбол, я считаю, что он может перейти в такой клуб.