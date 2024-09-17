Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «шмели» заинтересованы в подписании полузащитника Артура Юсупова.
У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала». Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим.
Напомним, 12 сентября Юсупов покинул «Химки», сыграв за них лишь один матч.
Мне кажется, что Иванов стал слишком часто заигрывать со сбитыми лётчиками, у которых высокий уровень запросов. И он готов на них тратить деньги, которые сам не заработал.
Мне кажется, что Иванов стал слишком часто заигрывать со сбитыми лётчиками, у которых высокий уровень запросов. И он готов на них тратить деньги, которые сам не заработал.