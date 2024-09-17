«Урал» хочет подписать Юсупова

Президент «Урала» сообщил, что «шмели» заинтересованы в подписании полузащитника .

У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала». Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим.