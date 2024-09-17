Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Урал» хочет подписать Юсупова

вчера, 14:14

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что «шмели» заинтересованы в подписании полузащитника Артура Юсупова.

У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала». Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим.

Напомним, 12 сентября Юсупов покинул «Химки», сыграв за них лишь один матч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черышев может перейти в клуб из Армении
Вчера, 10:54
«Локомотив» может подписать новых футболистов
16 сентября
В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к бывшему форварду «Удинезе»
16 сентября
ЦСКА может подписать бывшего нападающего «Удинезе»
16 сентября
Дзюба мог продолжить карьеру в Турции, Китае, ОАЭ и Саудовской Аравии
16 сентября
Дзюба хотел перейти в «Химки» летом
14 сентября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:52
Борозды не испортит?
Anisovich
Anisovich
вчера в 17:00
Юсупов свое уже отыграл.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Юсупова забраковали Химки, зачем он Уралу?
Мне кажется, что Иванов стал слишком часто заигрывать со сбитыми лётчиками, у которых высокий уровень запросов. И он готов на них тратить деньги, которые сам не заработал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:23, ред.
Пусть даже и не думает, а идет играть за Урал... другого шанса остаться в футболе у него не будет.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:22
Добротный игрок для лучшей лиги мира...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 