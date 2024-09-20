Тиаго Мотта: «„Наполи“ — это клуб, созданный для победы в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» высказался о «Наполи», против которого его команде предстоит сыграть завтра, 21 сентября.

«Наполи» — это команда, созданная для того, чтобы стремиться к Скудетто. Они выиграли его совсем недавно, показав выдающийся футбол, о котором заговорил весь мир. Они нацелены на победу в этом сезоне.