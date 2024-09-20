Тиаго Мотта: «„Наполи“ — это клуб, созданный для победы в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался о «Наполи», против которого его команде предстоит сыграть завтра, 21 сентября.
«Наполи» — это команда, созданная для того, чтобы стремиться к Скудетто. Они выиграли его совсем недавно, показав выдающийся футбол, о котором заговорил весь мир. Они нацелены на победу в этом сезоне.
в ЛЧ даже ПСВ средняя команда.
здесь, в Серии А, в матче с Наполи, раскроется настоящее лицо и слабые стороны команды Мотты... заодно оценим качество защиты Юве..
пока что быстрых, техничных и хитрых соперников не было.
сыграешь с такими успешно, тогда и узнаешь, на правильном пути Ювентус или нет.
в ЛЧ даже ПСВ средняя команда.
здесь, в Серии А, в матче с Наполи, раскроется настоящее лицо и слабые стороны команды Мотты... заодно оценим качество защиты Юве..
пока что быстрых, техничных и хитрых соперников не было.
сыграешь с такими успешно, тогда и узнаешь, на правильном пути Ювентус или нет.