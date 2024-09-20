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Тиаго Мотта: «„Наполи“ — это клуб, созданный для победы в Серии А»

вчера, 18:25
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи19:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта высказался о «Наполи», против которого его команде предстоит сыграть завтра, 21 сентября.

«Наполи» — это команда, созданная для того, чтобы стремиться к Скудетто. Они выиграли его совсем недавно, показав выдающийся футбол, о котором заговорил весь мир. Они нацелены на победу в этом сезоне.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
Да какой он лучший? "Так себе игрок"...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:40
Наполи это команда имени Диего Марадоны. Один из лучших игроков мира всех времён всегда стремился только побеждать. Он, в своё время, поднял клуб из Неаполя на небывалую высоту. С тех пор Наполи борется за победу в Серии А и другие трофеи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:40
Юве нужно улучшить контроль мяча и интенсивность игры.
в ЛЧ даже ПСВ средняя команда.
здесь, в Серии А, в матче с Наполи, раскроется настоящее лицо и слабые стороны команды Мотты... заодно оценим качество защиты Юве..
пока что быстрых, техничных и хитрых соперников не было.
сыграешь с такими успешно, тогда и узнаешь, на правильном пути Ювентус или нет.
yb222rbe7j2z
yb222rbe7j2z
вчера в 18:30
Вот и посмотрим кто для чего создан.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:26
Поборются конечно, но заберет Интер!)
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