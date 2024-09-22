Полузащитник Денис Глушаков покинет «Химки». В ближайшие дни игрок расторгнет контракт с подмосковным клубом.
Напомним, Глушаков перешёл в «Химки» в июле текущего года. На его счету восемь матчей.
Ранее сообщалось, что Глушаков не тренируется с основной командой.
37 лет - не такой уж и возраст, если режим соблюдать - это, например, Ибрагимович доказывает.
Возможно, совсем расслабился Дениска.
Думает, что на былых заслугах можно долго ещё пылить и получку игрока получать.
Можно.
Отчего не можно-то???
НО в лигах пониже и с соответствующей зарплатой.
37 лет - не такой уж и возраст, если режим соблюдать - это, например, Ибрагимович доказывает.
Возможно, совсем расслабился Дениска.
Думает, что на былых заслугах можно долго ещё пылить и получку игрока получать.
Можно.
Отчего не можно-то???
НО в лигах пониже и с соответствующей зарплатой.