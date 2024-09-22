Глушаков покинет «Химки»

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вчера, 10:28

Полузащитник покинет «Химки». В ближайшие дни игрок расторгнет контракт с подмосковным клубом.

Напомним, Глушаков перешёл в «Химки» в июле текущего года. На его счету восемь матчей.

Ранее сообщалось, что Глушаков не тренируется с основной командой.