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Глушаков покинет «Химки»

вчера, 10:28

Полузащитник Денис Глушаков покинет «Химки». В ближайшие дни игрок расторгнет контракт с подмосковным клубом.

Напомним, Глушаков перешёл в «Химки» в июле текущего года. На его счету восемь матчей.

Ранее сообщалось, что Глушаков не тренируется с основной командой.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:43
К сожалению, уже видно было на поле, что Глушаков в последнее время отбывает номер, а не играет.
37 лет - не такой уж и возраст, если режим соблюдать - это, например, Ибрагимович доказывает.
Возможно, совсем расслабился Дениска.
Думает, что на былых заслугах можно долго ещё пылить и получку игрока получать.
Можно.
Отчего не можно-то???
НО в лигах пониже и с соответствующей зарплатой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 12:06, ред.
Не знаю...тут не подписано..)))
Но в Зените деньги не любят...у некоторых вообще на деньги аллергия....
Круговой прям так и сказал...ну не могу я больше на эти деньги проклятые смотреть ...всё равно их девать уже не куда....улетаю...в Москву :


...и улетел....
...ну вы видите...взлёт...
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:29
Последняя же про Зенит.
gzfrvy7b9v88
gzfrvy7b9v88
вчера в 11:27
Недолго его там терпели, похоже это его последний клуб в футболе
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:07
Нежели в Сандунах место освободилось?)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:57
Э-эй, тренеры....
Ну что, теперь всем понятно, кто такой Глушаков? А может, всё-таки, кто-то ещё будет иметь с ним дело? Есть такой человек, это президент Урала Иванов. Он постоянно интересуется сбитыми лётчиками. У него и деньги есть. Иванов этих денег не зарабатывает тяжёлым трудом, потому легко с ними расстанется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:54
Что у нас по этому поводу в книге пословиц РПЛ....

Волк каждый год линяет, да обычай не меняет.
Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит.
Наряди свинью хоть в серьги, а она всё в навоз пойдет.
Красно-белого кобеля не отмыть добела
Горбатого ФНЛ исправит...
Путь к сердцу футболиста лежит через его зарплату
Glosser
Glosser
вчера в 10:33
Дениску опять поперли, наверное, зарплата не устроила.
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