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Пьянич может стать игроком ЦСКА в ближайшие дни

вчера, 15:44

ЦСКА ведёт активные переговоры с полузащитником сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем. Соглашение может быть подписано по схеме «1+1». В данный момент стороны обсуждают заработанную плату футболиста. «Армейцы» не намерены платить Пьяничу большую зарплату. В случае успешно согласования всех деталей, сделка будет закрыта во вторник или среду.

Напомним, в июле текущего года Пьянич покинул «Шарджу». В прошедшем сезоне 34-летний центральный полузащитник сыграл 34 матча во всех турнирах за клуб из ОАЭ и отдал 11 голевых передач.

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Стали известны подробности по возможному переходу Пьянича в ЦСКА
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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:06
Подождём результатов переговоров, тогда и будем судить.
blitz
blitz
вчера в 18:40
Обсудим когда станет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:36
Для меня это неоднозначный трансфер! С одной стороны за его приглашение его карьера! Достаточно перечислить клубы в которых он играл: Мец, Лион ,Рома ,Ювентус, Барса , Бешикташ(аренда) и Шарджа!Пик его карьеры и цены приходится на Юве !А вот после его ухода в Барсу она пошла на спад! Хорошее исполнение стандартов и видение поля никуда думаю не делись! 11 передач не самый плохой думаю результат! А вот возраст и физическое состояние это вызывает опасение!
А так конечно игрок добротный и хотелось бы посмотреть на него в составе Коняшек!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Хорошее приобретение для ЦСКА. Удачи.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:25
Успехов в новом клубе!
Futurista
Futurista
вчера в 16:42
34 года?)...Берите лучше Дзюбу...нальёте ему грамм 300...и будет тот же пьянич, только дешевле...
x7sju4raf9tw
x7sju4raf9tw
вчера в 16:31
А говорят у цска нет денег, Пьянич просто так в средненький клуб РПЛ не поедет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:24
А при чем Николич? Он наемный работник, у руководства на спрашивать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:23
Но не забывать при этом и о 7-м
particular
particular
вчера в 16:17
Ну, теперь можно и о 5-ом месте помечтать...
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:14
Николич думает о том, что сможет он продержаться в ЦСКА до конца первого круга или нет.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 16:05
Ай вот это уровень!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:59
когда то мощный игрок.
но его время прошло. о чем думает Николич?
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
34 года, не староват ли, для полузащитника?)
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