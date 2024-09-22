Пьянич может стать игроком ЦСКА в ближайшие дни

1727009080

вчера, 15:44

ЦСКА ведёт активные переговоры с полузащитником сборной Боснии и Герцеговины . Соглашение может быть подписано по схеме «1+1». В данный момент стороны обсуждают заработанную плату футболиста. «Армейцы» не намерены платить Пьяничу большую зарплату. В случае успешно согласования всех деталей, сделка будет закрыта во вторник или среду.