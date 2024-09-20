В «Пари НН» не исключили вариант с подписанием Черышева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника .

Вопрос с Черышевым мы не закрывали. Периодически эта тема всплывает, обсуждаем её. Ничего исключать нельзя.