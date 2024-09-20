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В «Пари НН» не исключили вариант с подписанием Черышева

вчера, 17:20

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о возможном подписании полузащитника Дениса Черышева.

Вопрос с Черышевым мы не закрывали. Периодически эта тема всплывает, обсуждаем её. Ничего исключать нельзя.

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Все комментарии
hytrdjjxc8rr
hytrdjjxc8rr
вчера в 19:03
Это какого старшего или младшего????
nx7uud94uktn
nx7uud94uktn
вчера в 18:28
Неужели Пари НН не может найти игрока поприличней.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:19
Электричка придет и уйдет. Я останусь на несколько дней,
Чтобы время прошло без забот, чтобы встретиться с феей своей...
t43k6gyaq6te
t43k6gyaq6te
вчера в 17:40
Не захочет он пойти в пердив.
fp5e5b7aadvd
fp5e5b7aadvd
вчера в 17:36
Дениска Нижний бы точно усилил
Гость
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