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Языджи готов вернуться в Россию

вчера, 15:48

Нападающий сборной Турции Юсуф Языджи готов рассмотреть возможность продолжения карьеры в РПЛ. Об этом сообщил представитель компании Ultimate sports (которая занимается карьерой игрока) Илья Елеев.

Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соответственно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чём-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России.

Юсуф воплотил свои амбиции в жизнь в «Лилле». Провёл потрясающий сезон. Команда предлагала новый контракт, но он отказался его продлевать, потому что к нему реально был большой интерес от европейских команд. Однако не сложилось в моменте. К России он открыт. Он провёл тёплое, хорошее время в ЦСКА. Юсуф также высокого мнения о нашей стране. Вопрос в целом проектов, финансов и в целом совокупности многих факторов.

Напомним, за ЦСКА Языджи сыграл 12 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевых передачи. В прошедшем сезоне, выступая за «Лилль», 27-летний турок провёл 42 матча во всех турнирах, отметился 12 голами и 4 ассистами.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:01, ред.
Ознакомьтесь с "моментом", о котором идёт речь в статье. Этот футболист запросил у "МЮ" 100 тыс. (!) фунтов в неделю. Очевидно, что товарищу отказали, и вот он теперь в раздумье, как небезызвестный "Мыслитель" Огюста Родена. В РПЛ играть не будет, так как никто не сможет предложить ему такую зарплату. Помню его выступления в России. Отыграв первые несколько матчей на высоком уровне, стал валять на поле дурака, видимо поняв, что наш чемпионат не годится ему в "подмётки". И это правда: футболист на голову, а может две выше уровнем многих из наших "звёзд".
Вывод: высокий уровень мастерства; играть у нас не будет.
матос
матос
вчера в 19:39
Накер в норм чемпах не сдался и тут надумал бабосов срубить , хитрый черт
adekvat
adekvat
вчера в 17:18
Вопрос в сумме, а за хорошую сумму можно и Гондурас полюбить.
3br6seh2v65v
3br6seh2v65v
вчера в 17:09
Нигде больше не платят за такую игру, как в России.
ermak6848
ermak6848 ответ f89d7fcz6h2k (раскрыть)
вчера в 16:59
Видимо в России лучше по оплате труда и условия жизни..
f89d7fcz6h2k
f89d7fcz6h2k
вчера в 16:18
Проиграл всюду и хочет опять в Россию!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:14, ред.
Если всё так хорошо в Лиле, зачем тогда вести переговоры с российскими клубами, да ещё на флажке трансферного окна.?
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