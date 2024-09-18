Языджи готов вернуться в Россию

Нападающий сборной Турции Юсуф Языджи готов рассмотреть возможность продолжения карьеры в РПЛ. Об этом сообщил представитель компании Ultimate sports (которая занимается карьерой игрока) Илья Елеев.
Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соответственно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чём-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России.
Юсуф воплотил свои амбиции в жизнь в «Лилле». Провёл потрясающий сезон. Команда предлагала новый контракт, но он отказался его продлевать, потому что к нему реально был большой интерес от европейских команд. Однако не сложилось в моменте. К России он открыт. Он провёл тёплое, хорошее время в ЦСКА. Юсуф также высокого мнения о нашей стране. Вопрос в целом проектов, финансов и в целом совокупности многих факторов.
Напомним, за ЦСКА Языджи сыграл 12 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевых передачи. В прошедшем сезоне, выступая за «Лилль», 27-летний турок провёл 42 матча во всех турнирах, отметился 12 голами и 4 ассистами.
Вывод: высокий уровень мастерства; играть у нас не будет.
Вывод: высокий уровень мастерства; играть у нас не будет.