Языджи готов вернуться в Россию

Нападающий сборной Турции готов рассмотреть возможность продолжения карьеры в РПЛ . Об этом сообщил представитель компании Ultimate sports (которая занимается карьерой игрока) Илья Елеев.

Диалогов по поводу Языджи ходит много. Соответственно, клубы проявляют интерес. Пока преждевременно о чём-то говорить. В частности, проявляют интерес команды из России.