Анчелотти сообщил, что Менди продлил соглашение с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился новостями относительно договора защитника Ферлана Менди с клубом.
Мы очень довольны Менди, он продлил своё соглашение.
По слухам, контракт игрока со «сливочными» будет рассчитан до лета 2027 года.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился новостями относительно договора защитника Ферлана Менди с клубом.
Мы очень довольны Менди, он продлил своё соглашение.
По слухам, контракт игрока со «сливочными» будет рассчитан до лета 2027 года.
На его месте мог быть любой другой крайний левый защитник мира.
На его месте мог быть любой другой крайний левый защитник мира.