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Анчелотти сообщил, что Менди продлил соглашение с «Реалом»

вчера, 19:56

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился новостями относительно договора защитника Ферлана Менди с клубом.

Мы очень довольны Менди, он продлил своё соглашение.

По слухам, контракт игрока со «сливочными» будет рассчитан до лета 2027 года.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
А уж как доволен сам Менди!)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:07
А кто сегодня лучше Менди, именно как левый защитник? По игре в обороне имеется ввиду
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:50
Очевидное слабое звено в Реале. Но повезло, что Анчелотти в него так верит .
На его месте мог быть любой другой крайний левый защитник мира.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:16
Папа Карло знает, что делает...
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