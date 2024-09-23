Анчелотти сообщил, что Менди продлил соглашение с «Реалом»

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вчера, 19:56

Главный тренер «Реала» поделился новостями относительно договора защитника с клубом.

Мы очень довольны Менди, он продлил своё соглашение.

По слухам, контракт игрока со «сливочными» будет рассчитан до лета 2027 года.