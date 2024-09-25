«Бавария» надеется, что цена за Вирца снизится

«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем.
По данным источника, сейчас цена за футболиста составляет 150 млн евро. «Бавария» надеется, что летом 2025 года цена за игрока снизится до 100 млн евро.
«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем.
По данным источника, сейчас цена за футболиста составляет 150 млн евро. «Бавария» надеется, что летом 2025 года цена за игрока снизится до 100 млн евро.
если Вирц удачно выступит в Лиге чемпионов. а его команда вдруг пробьется в полуфинал, то возможно, и до 200 млн
кстати, в 28 сент Бавария принимает Байер)))
насчет Вирца...думаю, немец перейдет в клуб, реально претендующий на победу в Лиге чемпионов...
это или в Реал, или МанСити.
но я не верю, что Перес даст 150 млн зпа Вирца.
так что, лучший вариант для немца - МанСити.
п.с.
или Челси распродает свои активы, накопит нужную сумму, и купит Вирца.
Боули мастер камбэка
если Вирц удачно выступит в Лиге чемпионов. а его команда вдруг пробьется в полуфинал, то возможно, и до 200 млн
кстати, в 28 сент Бавария принимает Байер)))
насчет Вирца...думаю, немец перейдет в клуб, реально претендующий на победу в Лиге чемпионов...
это или в Реал, или МанСити.
но я не верю, что Перес даст 150 млн зпа Вирца.
так что, лучший вариант для немца - МанСити.
п.с.
или Челси распродает свои активы, накопит нужную сумму, и купит Вирца.
Боули мастер камбэка