«Бавария» надеется, что цена за Вирца снизится

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вчера, 21:39

«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» .

По данным источника, сейчас цена за футболиста составляет 150 млн евро. «Бавария» надеется, что летом 2025 года цена за игрока снизится до 100 млн евро.