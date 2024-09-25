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«Бавария» надеется, что цена за Вирца снизится

вчера, 21:39

«Бавария» интересуется полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем.

По данным источника, сейчас цена за футболиста составляет 150 млн евро. «Бавария» надеется, что летом 2025 года цена за игрока снизится до 100 млн евро.

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Все комментарии
dddd83yyejgd
dddd83yyejgd
вчера в 23:34
Счет по игре равных команд.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:55
Этот парень очень дорогой.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:25, ред.
Флориан здорово начал в Лиге чемпионов, и призван лучшим игроком недели в ЛЧ....так что скорей цена поднимется, чем упадет.
если Вирц удачно выступит в Лиге чемпионов. а его команда вдруг пробьется в полуфинал, то возможно, и до 200 млн
кстати, в 28 сент Бавария принимает Байер)))
насчет Вирца...думаю, немец перейдет в клуб, реально претендующий на победу в Лиге чемпионов...
это или в Реал, или МанСити.
но я не верю, что Перес даст 150 млн зпа Вирца.
так что, лучший вариант для немца - МанСити.
п.с.
или Челси распродает свои активы, накопит нужную сумму, и купит Вирца.
Боули мастер камбэка
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:05
Ждут когда можно будет купить за 50 000 рублей наверное! Ну это им надо по известному адресу обратиться)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:40
Интересно с чего бы вдруг?)))
Снизится лет через 10 примерно)
Гость
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