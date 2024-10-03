«Монако» с Головиным ушло от поражения в матче с загребским «Динамо» в ЛЧ

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сегодня, 00:03

«Динамо» Загреб сыграло вничью против «Монако» (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В дополнительное к первому тайму время полузащитник Петар Сучич вывел «Динамо» вперёд. На 66-й минуте Мартин Батурина удвоил преимущество хозяев поля. На 74-й минуте защитник «Монако» Мохамед Салису отыграл один гол, а на 90-й минуте Денис Закариа с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён полузащитник «Динамо» Лукас Качавенда.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён после первого тайма, не отметившись результативными действиями.