«Астон Вилла» обыграла «Баварию» в Лиге чемпионов

«Астон Вилла» обыграла «Баварию» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 79-й минуте забил нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран.
В следующем матче Лиги чемпионов «Астон Вилла» сыграет против «Болоньи», а «Бавария» встретится с «Барселоной».
Если по игре, Бавария неплохо смотрелась. Команда играет широко, использует всю ширину поля, отчасти, неплохо комбинирует. Но вот Кейн, уже вторую игру подряд выпадает. Не знаю, получится ли у него такой бомбардирский сезон как в прошлом сезоне... Пока, Кейн очень инертен и на лидера атак не похож.
А/В- симпатичная команда, быстро переходит из обороны в атаку, контратакует довольно остро, ну и конечно- вратарь бесподобен!!! Я плохо английский футбол, сильные и слабые стороны команды, чтобы давать объективный комментарий, но сегодня, англичане показались мне мобильной и очень организованной командой.
Гол конечно на совести Нойера, но и нельзя не отметить его эффектность!!! Вобщем, А/В- с победой! А Баварии, задуматься, о вратарской позиции...
Если по игре, Бавария неплохо смотрелась. Команда играет широко, использует всю ширину поля, отчасти, неплохо комбинирует. Но вот Кейн, уже вторую игру подряд выпадает. Не знаю, получится ли у него такой бомбардирский сезон как в прошлом сезоне... Пока, Кейн очень инертен и на лидера атак не похож.
А/В- симпатичная команда, быстро переходит из обороны в атаку, контратакует довольно остро, ну и конечно- вратарь бесподобен!!! Я плохо английский футбол, сильные и слабые стороны команды, чтобы давать объективный комментарий, но сегодня, англичане показались мне мобильной и очень организованной командой.
Гол конечно на совести Нойера, но и нельзя не отметить его эффектность!!! Вобщем, А/В- с победой! А Баварии, задуматься, о вратарской позиции...