«Астон Вилла» обыграла «Баварию» в Лиге чемпионов

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вчера, 23:57

«Астон Вилла» обыграла «Баварию» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 79-й минуте забил нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран.

В следующем матче Лиги чемпионов «Астон Вилла» сыграет против «Болоньи», а «Бавария» встретится с «Барселоной».