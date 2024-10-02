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«Астон Вилла» обыграла «Баварию» в Лиге чемпионов

вчера, 23:57
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Астон Вилла» обыграла «Баварию» (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 79-й минуте забил нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран.

В следующем матче Лиги чемпионов «Астон Вилла» сыграет против «Болоньи», а «Бавария» встретится с «Барселоной».

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответ kmhb (раскрыть)
сегодня в 11:35
Команда не была в ЛЧ более 40 лет.Большинство в еврокубках не играли вообще, только в ЛК . Им что , с Баварией играть в открытый футбол?)Бавария просто не реализовала свои моменты , так как Мартинес был в ударе, а Нойер в очередной раз показал гениальную игру)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:08
тренеришка
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:17
Виллу с победой!) Сосисочные притормозили в последних играх, а то громили всех подряд)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:54
Бавария влетела под каток Астон Вилла !
амурец
амурец
сегодня в 07:23
Да уж неожиданно
qsms378kgkd8
qsms378kgkd8
сегодня в 07:18
Тем интереснее будет интрига в группе.
5hswevyu2rqj
5hswevyu2rqj
сегодня в 05:06
Это вам не Загреб кошмарить, теперь и сами загребли
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:44
У хозяев два удара в створ и мяч в воротах. Бавария семь раз попала в ворота, но вратарь всё отразил. Браво Марбинес!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:52
Нойера пора менять на более молодого надёжного голкипера.
kmhb
kmhb ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ну футбол бей - беги. Меня удивляет, что третья команда АПЛ играет в такой футбол. Победителей не судят, но игра примитивная.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:39
Почему-то не удивлён!
Молодцы!
salleeh
salleeh
сегодня в 00:38
Баварии нужен вратарь, а то Нойер уже играет на наших нервах…
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:35
Астон Вилла радует а Дуран это топ нап
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:34
АВ красавчики с приходом Эмери! Люди уже забыли где она была до прихода испанца. Надеюсь продолжат в том же духе без сюрпризов.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:24
Нойер и Реал испортили мне ставку. Мартинес был хорош!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:19
Вот Нойер гуляет далеко от ворот.
Capral
Capral
сегодня в 00:13
Я вот только думаю- сколько еще, надо облажаться Нойеру, чтобы его вышвырнуть из команды?! Ну уже столько натворить ошибок за этот неполный год- и в Мадриде, и на ЧЕ, и сейчас!!! Причем, это не просто ошибки- это катастрофические ошибки, убивающие команду!!! Повезло Нойеру, что гол не засчитали в первом случае, потому что и в том моменте была его ошибка...

Если по игре, Бавария неплохо смотрелась. Команда играет широко, использует всю ширину поля, отчасти, неплохо комбинирует. Но вот Кейн, уже вторую игру подряд выпадает. Не знаю, получится ли у него такой бомбардирский сезон как в прошлом сезоне... Пока, Кейн очень инертен и на лидера атак не похож.

А/В- симпатичная команда, быстро переходит из обороны в атаку, контратакует довольно остро, ну и конечно- вратарь бесподобен!!! Я плохо английский футбол, сильные и слабые стороны команды, чтобы давать объективный комментарий, но сегодня, англичане показались мне мобильной и очень организованной командой.

Гол конечно на совести Нойера, но и нельзя не отметить его эффектность!!! Вобщем, А/В- с победой! А Баварии, задуматься, о вратарской позиции...
la-respect0
la-respect0 ответ kmhb (раскрыть)
сегодня в 00:11
Дворовые команды типа Хольштайнов или Бохумов тут нет , дружище))).
la-respect0
la-respect0 ответ kmhb (раскрыть)
сегодня в 00:09
Всмысле дворовым?Эмери дёрнул Баварию в очередной раз , так скажем ))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:07, ред.
Дуран забил.. Ноейр пустил "дурку".. Кейну лучше играть, чем болтать.. 🤭.. Мартинес 👍..
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:03
Перед матчем Кейн мечтал о победе в ЛЧ с Баварией и сразу же поражение.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:01
Ну Вилла просто красавчики!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:59
Ну вот началось.. зря Кейн высказывался
kmhb
kmhb
вчера в 23:58
Бавария любит влетать дворовым командам и этот случай не исключение :)
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