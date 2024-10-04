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Пьянич оценил уровень российского футбола

вчера, 09:50

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от своего дебюта и высказался об уровне российского футбола.

В футболе невозможно что‑либо загадывать, ведь мы выступаем по всему миру. Пару раз я уже был в России, играл против ЦСКА, это всегда были непростые встречи. Принимая решение перейти в ЦСКА, я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами. Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде.

Прежде всего доволен, что мы выиграли в важном матче Кубка. Это была моя первая игра за команду, я рад, что удалось дебютировать. Изучаю своих партнёров, клуб, адаптируюсь. Сейчас я чувствую себя хорошо и рад быть здесь.

Уже сейчас я вижу много молодых футболистов в России, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная.

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 00:23
Он хороший игрок и я думаю поможет ЦСКА
Матвей Симонов
Матвей Симонов ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 21:09
Не понимаю о чем вы говорите, веды в ОАЭ у него зп была в 4 раза больше.....
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 13:12
Это точно!
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 13:12
Мне кажется в рфпл уровень отсутствует!
au2u2z4at7a8
au2u2z4at7a8
вчера в 12:14
Человек приехал зарабатывать деньги! И что он должен сказать? Правду о футболе, которого нет? Мог бы поехать туда, где нужно пахать!? А зачем, здесь ходят пешком, даже пенсионеры играют лучше!
5jm2p7j5smpg
5jm2p7j5smpg
вчера в 11:35
Пенсионеру нужно что-то сказать о величии цска с шестого места, ведь большую зарплату платят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:44
Какая зарплата , такая и оценка футбола.!)
adekvat
adekvat ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 10:20
Конракт заключил, бабки надо отрабатывать, хотябы языком.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 10:15
Ещё не успел по мячу ударить, а уже судит об уровне российского футбола.))
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 10:08
Пьянич -,,,,... хороший уровень зарплат
lotsman
lotsman
вчера в 10:07
А каких слов от него ещё ожидали? И задавать вопрос о у ровне российского футбола человеку, который ещё не играл в России и по сути не знает как играют другие команды, по крайней мере, глупо. Этот вопрос, чтобы получить более менее адекватный ответ, можно задавать игроку, отыгравшему полный чемпионат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:04
Ну вот, Пьянич уже оценивает уровень российского футбола... С какой стати? Он ранее говорил другое. Вообще, этому человеку платят за то, чтобы он играл в футбол, а не болтал. Я бы посоветовал болтуну сидеть молча и не высовываться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:54
Хм!Ну теперь он будет хвалить ))
aesm5egd3s6s
aesm5egd3s6s
вчера в 09:54
Пьянич молодец,всю обстановку понимает
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