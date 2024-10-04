Пьянич оценил уровень российского футбола

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА поделился впечатлениями от своего дебюта и высказался об уровне российского футбола.

В футболе невозможно что‑либо загадывать, ведь мы выступаем по всему миру. Пару раз я уже был в России, играл против ЦСКА , это всегда были непростые встречи. Принимая решение перейти в ЦСКА , я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами. Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде.

Прежде всего доволен, что мы выиграли в важном матче Кубка. Это была моя первая игра за команду, я рад, что удалось дебютировать. Изучаю своих партнёров, клуб, адаптируюсь. Сейчас я чувствую себя хорошо и рад быть здесь.

Уже сейчас я вижу много молодых футболистов в России, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная.