Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал информацию о травме голкипера команды .

Если игрок уходит с поля подобным образом, то обычно это означает, что он не поедет в сборную [на ближайшие матчи], и я не жду его в первых играх после перерыва. Наверное, он пропустит несколько недель.

Алиссон – наш железный первый номер, лучший вратарь мира, поэтому его травма – удар для нас и для него самого.