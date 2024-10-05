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Слот: «Травма Алиссона – удар для нас»

вчера, 19:15

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал информацию о травме голкипера команды Алиссона.

Если игрок уходит с поля подобным образом, то обычно это означает, что он не поедет в сборную [на ближайшие матчи], и я не жду его в первых играх после перерыва. Наверное, он пропустит несколько недель.

Алиссон – наш железный первый номер, лучший вратарь мира, поэтому его травма – удар для нас и для него самого.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 20:45
Как нибудь справитесь без него.
Брулин
Брулин
вчера в 20:19
Келлехер должен справиться, но ждем возвращения Беккера
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:04
Алиссон как обычно)))
топовый вратарь, но часто в лазарет улетает. или в сборную просто не хочет?
теперь понятно почему из Валенсии подписали Мамардашвили,
люди из Ливерпуля понимают что у Алисона этот/следующий сезон
последние на топовом уровне, и видимо организм не вывозит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:35
Ну надо будет что-то придумать как выйти из этого положения
Гость
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