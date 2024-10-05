Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал информацию о травме голкипера команды Алиссона.
Если игрок уходит с поля подобным образом, то обычно это означает, что он не поедет в сборную [на ближайшие матчи], и я не жду его в первых играх после перерыва. Наверное, он пропустит несколько недель.
Алиссон – наш железный первый номер, лучший вратарь мира, поэтому его травма – удар для нас и для него самого.
топовый вратарь, но часто в лазарет улетает. или в сборную просто не хочет?
теперь понятно почему из Валенсии подписали Мамардашвили,
люди из Ливерпуля понимают что у Алисона этот/следующий сезон
последние на топовом уровне, и видимо организм не вывозит.
топовый вратарь, но часто в лазарет улетает. или в сборную просто не хочет?
теперь понятно почему из Валенсии подписали Мамардашвили,
люди из Ливерпуля понимают что у Алисона этот/следующий сезон
последние на топовом уровне, и видимо организм не вывозит.