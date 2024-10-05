Артета раскрыл секрет хороших выступлений Хаверца

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о полузащитнике «канониров» .

Секрет того, чтобы Хаверц выступал на самом высоком уровне, — это любовь. Это игрок, которому нужно много любви. Ему нужно чувствовать себя защищенным, ему нужно чувствовать химию вокруг себя.