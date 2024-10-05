Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Артета раскрыл секрет хороших выступлений Хаверца

вчера, 10:53

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о полузащитнике «канониров» Кае Хаверце.

Секрет того, чтобы Хаверц выступал на самом высоком уровне, — это любовь. Это игрок, которому нужно много любви. Ему нужно чувствовать себя защищенным, ему нужно чувствовать химию вокруг себя.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Суарес раскритиковал главного тренера сборной Уругвая
04 октября
Рюдигер о Ямале: «То, что делает Ламин, просто невероятно!»
04 октября
Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона»
04 октября
Кроос: «Мой уход из „Реала“ необратим, это нужно принять»
03 октября
Петржела оценил расстановку сил в возможном матче «Зенита» и сборной России
03 октября
Лэмпард высказался о возможной работе в сборной Англии
03 октября
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:35
Он стал лучше чем был в Челси, значит есть прогресс
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:23
Получается что он должен жить в "тепличных" условиях....
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:15
Такие игроки Великими не становятся , так как они зависимые от обстоятельств! А вот играть хорошо вопреки обстоятельствам могут далеко не все!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:13, ред.
300 000 фунтов и стерлингов в неделю....
За 1200 фунтов стерлингов в месяц им не играется...
Им надо чтоб ещё любили ...холили и лелеяли....
Чушь собачья.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:58
Люби Хаверца, пиши Хаверцу, лайкай Хаверца....)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:55
Это напомнило мне о других игроках, которым требовалась поддержка для достижения своего потенциала. Например, Ромелу Лукаку также сталкивался с трудностями в Манчестер Юнайтед, но, получив поддержку в Интере, он расцвел. Если Артета сможет создать такую же атмосферу для Хаверца, это может привести к большим успехам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 