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Иньеста объявил о завершении карьеры

вчера, 17:59

Бывший игрок сборной Испании Андрес Иньеста завершил карьеру. Он сообщил об этом в соцсетях.

Последним клубом футболиста был «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул летом.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
сегодня в 09:10, ред.
т.е. давать ЗМ только за то, что игроку фортануло быть в командах, которые что-то выиграли? "тащил" - сомнительно, тащили всей командой, и барселоной и испанией. Давать ему ЗМ за 8 голов в барсе и 2 в сборной? то что он в другие годы давал 15 пасов за сезон, так эти все пасы реализовал Месси и у самого Месси голевых передач было еще больше.

А если считать тот мяч за сезон 2009/2010, то Иньеста за Барселону забил вообще 1 мяч. и 2 за сборную, и дурачки кричат, что ему нужно было отдать ЗМ, когда Месси забил 34 гола в чемпионате и 8 в финальной стадии ЛЧ
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 05:24
Украл это в том смысле что Иньеста в 2010-м году был лучшим игроком мира, он тащил Испанию в финал ЧМ а в финале сам забил гол. И это единственный кубок ЧМ в Испании. А Месси был хорош но не настолько как Иньеста, плюс у Иньесты был ЧМ, а ЗМ все равно нечестно взял Месси.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:33
Что он творил с Хави..., было поистине незабываемо. Лучший тандем хавов в истории мирового футбола, - без преукрас.

Вспоминаю, когда Барса рвала Реал на Бернабеу 0 : 4, и Иньесту во 2-м тайме стали менять..., так весь Мадрид на трибунах провожал его овациями. Такие вещи не купишь.
амурец
амурец
сегодня в 01:20
Еще один легендарный футболист завершил карьеру, жалеть Иньесте не о чем, славная карьера легендарного игрока, жаль только чьо в 2012 у него украли ЗМ
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 00:05
Идеальный был игрок во всех смыслах. Великий чемпион завершил карьеру! Даже грустно стало!

Сегодня для всех барселонистас грустный день! Один закончил карьеру, другой бывший игрок умер...
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:55
Ему аплодировали на всех стадионах.. Мы тоже.. Исключительный футболист и человек.. 👍👏👏👏..
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:55
Ну вот, еще одна легендарная "восьмерка" завершила карьеру в этом году! Думаю, Андрес провел шикарную карьеру и дабился в футболе всего! Да, можно долго спорить о золотом мяче, но и без этой награды, Иьеста величайший игрок своего поколения! Последние сезоны в Японии и ОАЭ играл только ради продвижения своего бренда вина Bodega, но так же попутно выиграл трофеи в Японии. Удачи ему в его деле и еще раз спасибо за красивую карьеру! Это игрок, которого уважали все болельщики, независимо от клубных предпочтений
youtomee
youtomee ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:15
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 21:03
    Он и Пуйоль легенды Барселоны , однозначно.
    Тихий и спокойный, никогда не играл грязно (Бускетс и Шакирыч недоумевали) и относился ко всем с уважением.
    Удачи в дальнейшем Андрес!
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 20:58
    А где новость о том, что Манчестер Сити выиграл суд против АПЛ о спонсорских сделках?
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 20:23
    Иньеста один из трех футболистов в истории, у кого 3 требла. Два остальных - Хави и Месси. Они троя выиграли 2 требла в составе Барселоны в 2009 и 2015 годах, еще один требл у Хави и Иньесты с Испанией 2008-2012, у Месси с Аргентиной 2021-2024.

    Самый титулованный испанский игрок в истории, автор победного гола в финале ЧМ, лучший игрок Евро 2012 - лишь часть достижений Иньесты. Удачи в дальнейшей жизни и спасибо за всё, Андрес.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 20:22
    Отличный футболист.Замечательная карьера.
    Randomjkee
    Randomjkee
    вчера в 20:19
    Отличный игрок
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 20:19
    НЕ только классный игрок, но и не менее классный человек. Даже в Мадриде его приветствовали тепло.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:56
    И его время в большом мировом футболе пришло к концу. Удачи тебе в жизни.
    Futurista
    Futurista ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Сюжет 👍)...
    112910415
    112910415
    вчера в 19:46
    большущий мастер !
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:37
    Легенда всего мирового футбола! Спасибо за всё!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Уточни пожалуйста как Месси украл у него ЗМ? Значит вручили Иньесте ЗМ голосовнием,и когда Иньесты дома не было,Месси пришел,взломал замок двери дома Иньесты,зашел,искал нашел ЗМ,нашел и украл,так получается или как украл?
    shur
    shur
    вчера в 19:11
    ...длиннющая сеть точных передач в центре поля с участием Иньесты и Хави - украшение той, незабываемой и мощной игры Барсы,спасибо за футбол Андрес....!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:46
    Великий игрок и чемпион!!! Один из лучших в истории каталонского клуба. Легенда!!!
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait
    вчера в 18:22
    Спасибо за всё, легенда! Любимый игрок!
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия ответ pt94zrp33dt2 (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Какой дальнейшей карьере?
    Баpсaфoбия
    Баpсaфoбия
    вчера в 18:12, ред.
    Может похвастаться карьерой но... Его карьера мог бы быть даже лучше чем у Хави если бы у него не украл ЗМ Месси в 2010-м году.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 18:09
    Легенда сборной Испании... Удачи...
    pt94zrp33dt2
    pt94zrp33dt2
    вчера в 18:05
    Стоит пожелать ему удачи в его дальнейшей карьере.
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