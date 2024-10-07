Иньеста объявил о завершении карьеры

Бывший игрок сборной Испании Андрес Иньеста завершил карьеру. Он сообщил об этом в соцсетях.
Последним клубом футболиста был «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул летом.
Бывший игрок сборной Испании Андрес Иньеста завершил карьеру. Он сообщил об этом в соцсетях.
Последним клубом футболиста был «Эмирейтс» из ОАЭ, который он покинул летом.
Самый титулованный испанский игрок в истории, автор победного гола в финале ЧМ, лучший игрок Евро 2012 - лишь часть достижений Иньесты. Удачи в дальнейшей жизни и спасибо за всё, Андрес.
Самый титулованный испанский игрок в истории, автор победного гола в финале ЧМ, лучший игрок Евро 2012 - лишь часть достижений Иньесты. Удачи в дальнейшей жизни и спасибо за всё, Андрес.