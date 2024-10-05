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Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Салах

вчера, 09:20

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2025 года.

Египтянин не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию, потому что хочет продолжить выступать на высоком уровне.

Главным претендентом на подписание Салаха следующим летом является ПСЖ.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:26
Мо останется у красных!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:35
Для ПСЖ это будет большая удача, урвать такого классного игрока свободным агентом.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 13:14
Хочет -"На высоком уровне выступать",этим высказыванием Салах ранил примадонну прямо в сердце !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:12
Салах, как правый вингер - укороченная версия Месси. Распрекрасный дриблинг и обводка у египтянина, который года 2-3 ещё смело может пылить как в Ливере, так и в любом Евро топе.
Шикарственный игрок.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:59
Если Европа, то чем его Ливерпуль не устраивает, тем более его никто не гонит.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:15
Для болельщиков Ливерпуля, мысль о том, что Салах может покинуть клуб, вызывает множество эмоций. Он стал неотъемлемой частью команды и одним из лучших нападающих в мире. Все понимают его стремление играть на высоком уровне, да и многие надеяться, что он выберет продолжение карьеры в Ливерпуле. Его вклад в успехи клуба за последние годы невозможно переоценить.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:08
Ещё одна целая эпопея с переходом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:44
ПСЖ?
А почему бы и нет? Года два-три Салах ещё сможет поиграть на высоком европейском уровне. При таких партнёрах, как в парижском клубе, это вполне вероятно. Главное, чтобы египтянин не перешёл в соккер...
1580556558
1580556558
вчера в 09:38
Вот не верю я в такие новости без ссылок на источники. Сарафанное радио?
x76bn5gpsntv
x76bn5gpsntv
вчера в 09:37
От Салаха я, думаю и Карпин не откажется. Представляете Салах с донской бородой и в Ростове,трибуны будут заполнены до отказа не только в Ростове, но и в любом другом городе, даже в Москве. Прибыль от доходов стадионов вщлетит у всех клубов,тем более он будет играть и в кубковых матчах. Скидываемся и покупаем Салаха для Ростова!!
sihafazatron
sihafazatron ответ f857vw2u5xz5 (раскрыть)
вчера в 09:25
Прочитать бы надо сначала новость, а потом комментировать
f857vw2u5xz5
f857vw2u5xz5
вчера в 09:21
Ещё один в шейходояры решил податься
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