Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Салах

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» летом 2025 года.
Египтянин не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию, потому что хочет продолжить выступать на высоком уровне.
Главным претендентом на подписание Салаха следующим летом является ПСЖ.
Шикарственный игрок.
Шикарственный игрок.
А почему бы и нет? Года два-три Салах ещё сможет поиграть на высоком европейском уровне. При таких партнёрах, как в парижском клубе, это вполне вероятно. Главное, чтобы египтянин не перешёл в соккер...
А почему бы и нет? Года два-три Салах ещё сможет поиграть на высоком европейском уровне. При таких партнёрах, как в парижском клубе, это вполне вероятно. Главное, чтобы египтянин не перешёл в соккер...