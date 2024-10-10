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Кассано сообщил о реакции Роналду на невключение в топ-10 лучших игроков

вчера, 21:59

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано в подкасте BSMT рассказал о реакции нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на то, что он не включил португальца в свой список 10 величайших игроков всех времён.

Я сказал, что Роналдо — номер 1, бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку лучших или даже в десятку лучших, потому что для меня качество игрока — это другое.

Следующее, я заканчиваю работу, которую делал, и получаю текстовое сообщение с номера +34, это Испания. Там список всех трофеев, голов и статистики.

Затем он отправляет мне голосовое сообщение со словами: «Ты проявил неуважение ко мне, не делай ничего подобного больше. Ты забил всего 150 голов, ты выиграл всего четыре трофея». Идеально.

И я отвечаю ему. Говорю: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, что я проявил неуважение к тебе, но ты мне просто не нравишься как игрок. В чём проблема?»

Он потрудился написать мне сообщение, представь себе.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:01
Комплексы у людей, как правило, идут из детства. Хочешь понять причину поведения - представь этого человека в детстве (например в школьном возрасте). Становится понятно, отчего такое поведение и комплексы (боязнь чего-то, неудовлетворенность жизнью и собой, нехватка внимания, любви или денег, прочее...).
Давно уже не удивляюсь подобным выпадам Роналду. Любование собой, самовосхваление и не приятие того, что не все вокруг считают его наилучшим. Не может он это для себя принять и не примет никогда. Он обычный нарцисс. Они все так себя ведут.
Обиделся и сразу прислал сообщение с (внимание - чем?) перечнем трофеев и статистикой. Статистикой, Карл! Статистика и всякие рекорды его цель для восхваления себя, как лучшего футболиста всех времен. И никто меня не разубедит в этом. Он даже в такой ситуации, где надо быть взрослым и не отвечать на мнение другого человека (которое не было адресовано ему лично), повел себя по-детски, пытаясь оправдаться, что мол "как это я не лучший, вот-смотри".
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 10:52
Я уже всё объяснил. Если не поняли, прочтите ещё раз))).
Байкал-38
Байкал-38 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 10:33, ред.
Кстати вы верно подметили, что Месси никогда не реагирует на подобные темы.
Я ещё не слышал, что бы Месси кому то писал или звонил если кто то не назвал его лучшим или не определил его в свою символическую сборную.
А вот дырявый это делает постоянно, так, что это уже не первый подобный случай.
Месси хоть раз говорил, что он лучший? Никогда!!!
Это за него говорят другие.
Дырявый же постоянно сам себя называет таким и истерит емли кто то имеет другое мнение.
Не даром же он гей-нарцисс.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:19
У меня предпочтение талантливые футболисты мирового уровня а не забивание голов.Левондовски,Модрич,Беллингем,Мбаппе итд более совершенные футболисты чем ваш нарцисс,который не дружит с головой.Обращается нарцисс к Кассано,почему его нет в списке,это же маразм.От Месси никто не слышал самовосхваления и не услашат,даже если его поставят на 100 е место,он просто улыбнется и не скажет ничего.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:12
Приветище!!! 🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:06, ред.
...привет! Люблю цифры, вот и ты по рейтингу комента в Топ 10...!!! На данный час...!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:27
Коссано выразил своё мнение, составил список игроков, которые нравятся именно ему, иак в чём проблема?
А вот дырявый гей-нарцисс с присущей ему гнильцой обиделся и стал атаковать его проявляя явное неуважение.
Почему по мнению дырявого у людей не должно быть собственного мнения?
Почему в его дырявой голове все должны признавать его лучшим игроком за всю историю футбола?
И самое интересное многие здесь именно Коссано называют гнилым и прочими нехорошими словами, хотя дело обстоит совсем наоборот.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 07:06
Я напишу,свой топ-10 футболистов.Туда точно не попадут,ни Месси,ни Роналду,ни Модрич,типа,те,кто получал золотые мячи.У каждого свой вкус,своë виденье.Не сотвори кумира!Смотрим хороший футбол!
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
сегодня в 05:36
все таки ибра не зря ему ногой втащил 😂
112910415
112910415
сегодня в 04:37
вся перепалка ни к чему
Capral
Capral ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Ну, у вас и сравнения, любезный. Поставить в один ряд, абсолютно разных по стилю и амплуа футболистов!!! А Г.Мюллер, тоже бревно? Ну так, на фоне немца, Рон- просто Гений!!! Или вы против португальца, только за то, что он играл против вашего пистона? В таком случае- это необъективно. Величие соперника- надо иметь мужество признать.
И не сравнивайте больше разных игроков. Каждый из них делает свое дело на поле, в зависимости от игрового предназначения...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:14
Как к человеку к Роналду отношусь уже нормально,а как супер игрока в нем не вижу,вижу бревно спринтера готорый нацелен на ворота.
Гранды -Месси,Пеле,Зидан,Ван Бастен,Платини,Марадона,Жирес,Роналдиньо,Неймар итд-таланты во всем на поле.
Yodr
Yodr
вчера в 23:54
Что Месси, что Роналду - сумасшедшие, я всегда это говорил, кукуха поехала у обоих на почве кубков и голов. Это как в песочнице два грудника лопатками друг друга лупят - "у меня на два солдатика больше".
Брулин
Брулин
вчера в 23:46
Ну Кринж второй посли Месси,но такой смешной😅
Hamman
Hamman
вчера в 23:33
Роналду совершил большую ошибку отреагировав на бред этого неадеквата. Кассано имел все предпосылки стать великим, но поганый характер и тотальная лень приправленная раздутым эго не позволили.
Роналду не стоит ввязываться в полемику, этим он только льёт воду на мельницу профессионального скандалиста Кассано.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 23:08
Короче один другого стоит. Первый, как игрок, был довольно неплох, но не более того. Зато как человек 77.
Второй добился практически всего чего можно в футболе, но как человек тоже гниловат. Плюс сильно развитый нарциссизм.
протон
протон
вчера в 23:05
Кассано хорошенечко попиарился за счет реакции великого игрока. Ну, теперь я знаю, кто такой Кассано. Я бы хотел спросить, Касано, а в чем заключается качество игрока, учитывая обильное достижение КР что еще нужно добиться в отличии от других?!)
Capral
Capral
вчера в 22:48
Кассано- жалкое ничтожество, которое продалось в 2004г., киевскому Динамо в Киеве-0:2. Помню, как этот урод подмигивал киевлянам после игры... И вот после этого, это убожество, позволяет себе оскорблять футбольного Гения, до уровня которого, жалкому посмешищу Кассано и трёх жизней не хватит, чтобы дорасти...
А Рон- дурак, если отвечает этому м......у. Проще было бы послать его и забыть о его существовании.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:28
Как же легко доказать глупость и нарциссизм Авейру.. Даже напрягаться не надо.. Кассано - красавец в этом.. Пфф.. Хе.. 🤭😄
shur
shur
вчера в 22:17
...ребятушки,комент не о чём,слухи,сплетни,интриги,мы же не в социальных сетях, мы на сайте кто любит и ценит настоящий футбол!!!
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