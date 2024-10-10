Кассано сообщил о реакции Роналду на невключение в топ-10 лучших игроков

Бывший футболист сборной Италии в подкасте BSMT рассказал о реакции нападающего «Аль-Насра» на то, что он не включил португальца в свой список 10 величайших игроков всех времён.

Я сказал, что Роналдо — номер 1, бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку лучших или даже в десятку лучших, потому что для меня качество игрока — это другое.

Следующее, я заканчиваю работу, которую делал, и получаю текстовое сообщение с номера +34, это Испания. Там список всех трофеев, голов и статистики.

Затем он отправляет мне голосовое сообщение со словами: «Ты проявил неуважение ко мне, не делай ничего подобного больше. Ты забил всего 150 голов, ты выиграл всего четыре трофея». Идеально.

И я отвечаю ему. Говорю: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, что я проявил неуважение к тебе, но ты мне просто не нравишься как игрок. В чём проблема?»

Он потрудился написать мне сообщение, представь себе.