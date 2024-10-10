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«Локомотиву» закрыли пять секторов трибуны на следующий матч Кубка условно

вчера, 16:37
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«Локомотиву» закрыли пять секторов южной трибуны домашнего стадиона на один матч Кубка России условно за скандирование ненормативной лексики болельщиками, заявил глава Контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча пятого тура группы B группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу между «Локомотив» и «Оренбургом» прошла 1 октября на «РЖД Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Система оповещения стадиона «Локомотив» была использована для поддержки принимающего клуба в кубковом матче против «Оренбург». Штраф — 30 тысяч рублей. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику на 11‑й, 55‑й, с 56‑й по 58‑ю минуты. Также были использованы оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Спартак» с 65‑й по 66‑ю минуту. Наказание следующее — за скандирование ненормативной лексики запретить «Локомотиву» допуск зрителей в нижние секторы 1,2,3,4,5 южной трибуны «РЖД Арены» на ближайший домашний матч Кубка России условно и оштрафовать на 100 тысяч рублей. Установить испытательный срок до конца сезона.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 22:47
Это мероприятие больше похоже на пук в лужу.)
stanichnik
stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:28
Доброго Здоровья Rupertt!
"Штрафы и закрытие секторов — это, к сожалению, необходимая мера для обеспечения порядка на стадионах. ..."
Вы действительно верите в то, что штрафуя клубы можно навести порядок на трибунах? Ежегодно все клубы страдают материально из-за поведения своих фанатов, а воз, как говорится, и ныне там. По мне так эту порочную практику наказания рублём футбольных клубов давно пора прекратить и, если уж наказывать штрафами, то самих нарушителей порядка и за повторные нарушения лишать пожизненно паспорта болельщика, как это сделали в мадридском Атлетико после последнего дерби с Реалом. Только такой строгий подход может иметь положительный воспитательный эффект. В конце концов для чего тогда было затеваться с обязательным оформлением для каждого болельщика Fan ID, не для покупки же входного билета на стадион.
Болейте за своих, а не против чужих!
5dju9txghpzj
5dju9txghpzj
вчера в 17:43
Уважаемые пассажиры! Сегодня условно закрыты с первого по пятый пути южного направления. Для жителей Крайнего Севера уточняем: первая-вторая, третья-четвёртая, пятая-шестая, седьмая-восьмая и девятая-десятая рельса, так что езжайте обратно к себе в тундру и нефиг вам делать на юге!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:21, ред.
Простое закрытие сектора ничего не даст. Крикуны возьмут билеты на другие места и будут кричать оттуда. Нужно обязать клубы вычислять нарушителей и лишать их, совместно с МВД, возможности посещать стадион. Чаще применять административный арест. Нормальные болельщики должны смотреть футбол, а не слушать матерные кричалки.
Вещий
Вещий
вчера в 17:18
Ну а почему не отловить тех кто скандировал.... не весь же стадион этим занимался...
79yw94b8r9vv
79yw94b8r9vv
вчера в 16:57
Не понятно зачем ввели ID, порядка на трибунах не прибавилось, хулиганов не вычисляют.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:49
Штрафы и закрытие секторов — это, к сожалению, необходимая мера для обеспечения порядка на стадионах. Несмотря на то что многие фанаты приходят на матчи, чтобы поддержать свою команду, единичные случаи агрессивного поведения портят впечатление для всех. Важно, чтобы клубы осознали свою ответственность за поведение своих болельщиков и начали активнее работать над воспитанием культуры поддержки.
8jmp475mawby
8jmp475mawby
вчера в 16:45
Про спартак они не врали, а вообще, за такое нужно лишать команды права играть свои матчи на домашнем стадионе
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:40
Рты болелам на всякий случай нужно заклеить на входе...
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