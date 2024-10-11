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Назначены арбитры 5-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 19:59

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го раунда Пути регионов Кубка России.

15 октября (вторник)

«Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад): судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Алексей Линкин, Эдуард Шарипов; резервный судья – Владимир Сивков; инспектор – Игорь Писанко

«Уфа» – «Шинник» (Ярославль): судья – Игорь Захаров, помощники судьи – Денис Мирошник, Александр Павлов; резервный судья – Александр Маюн; инспектор – Лев Антонов.

«Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург): судья – Анатолий Жабченко, помощники судьи – Артур Тиракъянц, Виталий Жолобов; резервный судья – Артём Катайкин; инспектор – Андрей Комаров.

16 октября (среда)

«Тюмень» – «Алания» (Владикавказ): судья – Алексей Лапатухин, помощники судьи – Максим Каюмов, Александр Приходько; резервный судья – Семён Медведев; инспектор – Александр Кабаков.

«Родина» (Москва) – «Спартак Кострома»: судья – Максим Скорочкин, помощники судьи – Евгений Синянский, Дмитрий Маликов; резервный судья – Юрий Матвеев; инспектор – Сергей Пантелеев.

«Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград): судья – Евгений Галимов, помощники судьи – Альмир Хатмуллин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Игорь Капленков; инспектор – Николай Голубев.

«Сочи» – «Волга» (Ульяновск): судья – Данил Каширин, помощники судьи – Михаил Кистанов, Фёдор Валявин; резервный судья – Эмир Привалов; инспектор – Виктор Клепиков.

17 октября (четверг)

«Чайка» (Песчанокопское) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево): судья – Антон Сидорин, помощники судьи – Виктор Медведев, Александр Туркин; резервный судья – Матвей Заика; инспектор – Дмитрий Березнов.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:40, ред.
Желаю Галимову отсудить ответственно !
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