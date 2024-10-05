Сёмин: «На сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе»

Бывший тренер «Локомотива» высказался о полузащитнике «Монако» .

Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень.

Стоило ли ему продлевать контракт с «Монако»? Он лучше нас знает ответ на этот вопрос. На мой взгляд, ему комфортно в «Монако», ему доверяют в команде. Так что решение остаться в «Монако» правильное.