Сёмин: «На сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.
Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень.
Стоило ли ему продлевать контракт с «Монако»? Он лучше нас знает ответ на этот вопрос. На мой взгляд, ему комфортно в «Монако», ему доверяют в команде. Так что решение остаться в «Монако» правильное.
Его, даже с натяжкой, не назовёшь звездой. Вообще, сейчас понятие звезда изменилось не в лучшую сторону. Вот раньше были звёзды. Их знали все, даже дети. Многих ныне интересует тот же Головин?
Его, даже с натяжкой, не назовёшь звездой. Вообще, сейчас понятие звезда изменилось не в лучшую сторону. Вот раньше были звёзды. Их знали все, даже дети. Многих ныне интересует тот же Головин?