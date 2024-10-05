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Сёмин: «На сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе»

вчера, 11:50

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе. Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень.

Стоило ли ему продлевать контракт с «Монако»? Он лучше нас знает ответ на этот вопрос. На мой взгляд, ему комфортно в «Монако», ему доверяют в команде. Так что решение остаться в «Монако» правильное.

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Все комментарии
2uefcuz7d8gy
2uefcuz7d8gy
вчера в 15:16
А Реалу Сосьедад хорошо известно, кто его попа
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:31, ред.
Достаточно многим Головин интересен, кроме тех, которые воспринимают его не как российского футболиста, а как бывшего армейца. Но таких КБ упёртых не так много. Большинство все таки нормальные. А КБ они и в Африке КБ, что с них возьмёшь.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:48, ред.
Точка зрения Сёмина очень важна, так как он сам знает, каково это — работать с талантливыми игроками. Головин действительно стабильно выступает на высоком уровне, и продление контракта с Монако выглядит как разумное решение, учитывая его роль в команде и уровень доверия со стороны тренеров. Это позволяет ему продолжать развиваться и набирать опыт в одном из сильнейших чемпионатов Европы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:21
Головин щас лучший. Тут не поспоришь
yxqq7utxgzx3
yxqq7utxgzx3
вчера в 13:01
Зачем нам лицо, если тела нет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:00
Семин низвал вполне очевидные вещи, из наших там на сегодня Головин лучший.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:40
Может быть и лицо, но не самое яркое.
Его, даже с натяжкой, не назовёшь звездой. Вообще, сейчас понятие звезда изменилось не в лучшую сторону. Вот раньше были звёзды. Их знали все, даже дети. Многих ныне интересует тот же Головин?
lotsman
lotsman
вчера в 12:27
Точнее сказать - Армейского футбола._
Gorasul
Gorasul
вчера в 11:56
Тогда уж совсем другой орган. Средний футболист играющий в заштатном клубе...
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