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Названы четыре кандитатуры на пост главного тренера сборной Англии

вчера, 23:26

Руководство английского футбола рассматривает 4 кандидатуры на пост главного тренера сборной Англии после возможного ухода Ли Карсли с поста исполняющего обязанности.

Сегодня, 13 октября, Карсли после победы над «Финляндией» (3:1) в Лиге наций намекнул, что не останется у руля команды.

На данный момент рассматриваются 4 кандидата: Грэм Поттер, Эдди Хау, Томас Тухель и Хосеп Гвардиола.

Гвардиола остается «мечтой» руководителей Футбольной ассоциации Англии, а вот с Тухелем переговоры находятся на продвинутой стадии.

Вероятность назначения Хау остается низкой, так как сам специалист не заинтересован в работе с национальной командой.

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НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 08:38
Федерация вызвала на переговоры Тухеля, чтобы сказать ему о своей мечте о Пепе.. 🤭😄☝️
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:24, ред.
Кто возглавит сборную Англии по футболу? А не всё ли нам равно? У нас есть своя сборная и ее главный тренер, к сожалению, Карпин... Основная "заслуга" которого в том, что он прогнал через главную команду десятки человек. Большинство теперь и не вспомнит никто, а половину даже не знают...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:28, ред.
первые двое не потянут, четвёртый откажется (его и в МС хорошо кормят), ну а третий..., - всё может быть.
Гость
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