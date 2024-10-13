Названы четыре кандитатуры на пост главного тренера сборной Англии

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вчера, 23:26

Руководство английского футбола рассматривает 4 кандидатуры на пост главного тренера сборной Англии после возможного ухода с поста исполняющего обязанности.

Сегодня, 13 октября, Карсли после победы над «Финляндией» (3:1) в Лиге наций намекнул, что не останется у руля команды.

На данный момент рассматриваются 4 кандидата: , , и .

Гвардиола остается «мечтой» руководителей Футбольной ассоциации Англии, а вот с Тухелем переговоры находятся на продвинутой стадии.

Вероятность назначения Хау остается низкой, так как сам специалист не заинтересован в работе с национальной командой.