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Антони может уйти в аренду в один из клубов АПЛ

вчера, 21:29

Два английских клуба, «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», заинтересованы в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, который практически не появляется на поле в составе манкунианцев.

Бразилец может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 15:03
Не уйдет он из МЮ при живом Тен Хаге
shur
shur
вчера в 22:17
...в честь большого Праздника Всевышний услышал мои молитвы,
хоть одного непутёвого уберут хоть на время....!!!
Гость
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