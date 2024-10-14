Антони может уйти в аренду в один из клубов АПЛ

Два английских клуба, «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», заинтересованы в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, который практически не появляется на поле в составе манкунианцев.
Бразилец может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.
Два английских клуба, «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», заинтересованы в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, который практически не появляется на поле в составе манкунианцев.
Бразилец может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.
хоть одного непутёвого уберут хоть на время....!!!
хоть одного непутёвого уберут хоть на время....!!!