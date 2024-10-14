Антони может уйти в аренду в один из клубов АПЛ

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вчера, 21:29

Два английских клуба, «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл», заинтересованы в аренде нападающего «Манчестер Юнайтед» , который практически не появляется на поле в составе манкунианцев.

Бразилец может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно.