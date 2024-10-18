Замгенсека РФС: «Стараемся делать Кубок России и сборную более открытыми»

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза ( РФС ) Эрика Сурикова на панельной сессии «Продвижение спорта в современном информационном пространстве» в рамках форума «Россия — спортивная держава» сообщила о работе над медийной составляющей в российском футболе.

Зрители смотрят спорт ради эмоций, поэтому нужно создавать максимальное количество контента, ведь через это можно воспитывать молодое поколение. Мы стараемся делать Кубок России и сборную России более открытыми, чтобы зрители могли видеть бэкстейдж. В марте мы презентовали новую платформу «Сильные вместе», чтобы объяснить, почему сохраняется институт сборной, в рамках этого было создано много интересного контента. Мы презентовали новую форму в марте на площадке выставки «Россия», актёры фильмов про Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова выходили в форме национальной команды. В октябре футболисты сборной России посетили фильм «Федя. Народный футболист», ребята делились своими эмоциями, это очень важно, также провели открытую тренировку. Мы двигаемся в разном направлении, важно делать интересный и увлекательный контент, чтобы через него привлекать болельщиков. Конечно, мы делаем ежегодные исследования, наблюдаем за вовлечённостью и интересами, важный показатель — тв-рейтинги, посты в социальных сетях и СМИ .

Но главной составляющей для нас является посещаемость, люди должны купить билеты, прийти на стадион. В прошлом сезоне посещаемость матчей кубка составила более 1 млн человек, средняя посещаемость — 12 тысяч человек, что равно Премьер-Лиге, это стало возможным в том числе благодаря изменению медийного подхода. Что касается карты болельщика, то её нет на Кубке России, но мы говорили, что закон принят, количество оформивших карту болельщика постоянно растёт, в целом сейчас это уже не является сложностью для посещения матча. У нас есть проект «Лига легенд», который мы реализуем, не видела негативных постов даже от тех блогеров, которые плохо настроены. Если всё правильно, интересно и нужно для болельщиков, то получаешь реакцию ту, которую заслуживаешь.

Советская школа не очень поощряла историю с общением игроков. Надеемся, что чем больше мы будем работать в том числе и со сборной, тем будет лучше для всех, ведь это привлекает болельщиков. Исторически сложилось, что не было много общения. Но людям интересно узнать больше про спортсменов.