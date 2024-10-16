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Исследование показало, что 33% болельщиков поддерживают зарубежный клуб

вчера, 18:50

Chiliz опросил более 8000 футбольных болельщиков в Великобритании, США, Бразилии, Южной Корее, Нигерии, Японии, Италии и Турции. По его результатам выяснилось, что 86,7% проявляют определённый интерес к зарубежному клубу, а 33% утверждают, что их основной командой является иностранный клуб.

Наибольшей популярностью из числа зарубежных команд у фанатов являются мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». При этом шесть клубов из первой десятки выступают в Английской Премьер-Лиге.

Топ-10 клубов, которые больше всего поддерживают за рубежом, выглядит следующим образом:

1. «Реал» (Мадрид)
2. «Барселона»
3. «Манчестер Юнайтед»
4. «Челси»
5. «Арсенал» (Лондон)
6. «Тоттенхэм»
7. «Манчестер Сити»
8. «Ливерпуль»
9. «Бавария»
10. ПСЖ

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:34
60% клубы АПЛ. Символично.
ABir
ABir
вчера в 22:38
Не дать, не взять : королевский клуб по всем статьям
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:24
Напротив слова "Арсенал" подписали (Лондон)...назло Туле..???
shur
shur
вчера в 19:02, ред.
...это вам не Россия матушка, у нас Спартак Народная Команда
про команду знают практически все от Калининграда до Владика!!!
Допуск и боление с выездом к зарубежным клубам временно ограниченно,по определённым причинам!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 18:58
Челси? Ха-ха-ха
Гость
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