Исследование показало, что 33% болельщиков поддерживают зарубежный клуб

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вчера, 18:50

Chiliz опросил более 8000 футбольных болельщиков в Великобритании, США , Бразилии, Южной Корее, Нигерии, Японии, Италии и Турции. По его результатам выяснилось, что 86,7% проявляют определённый интерес к зарубежному клубу, а 33% утверждают, что их основной командой является иностранный клуб.

Наибольшей популярностью из числа зарубежных команд у фанатов являются мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». При этом шесть клубов из первой десятки выступают в Английской Премьер-Лиге.

Топ-10 клубов, которые больше всего поддерживают за рубежом, выглядит следующим образом: