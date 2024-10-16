Исследование показало, что 33% болельщиков поддерживают зарубежный клуб

Chiliz опросил более 8000 футбольных болельщиков в Великобритании, США, Бразилии, Южной Корее, Нигерии, Японии, Италии и Турции. По его результатам выяснилось, что 86,7% проявляют определённый интерес к зарубежному клубу, а 33% утверждают, что их основной командой является иностранный клуб.
Наибольшей популярностью из числа зарубежных команд у фанатов являются мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». При этом шесть клубов из первой десятки выступают в Английской Премьер-Лиге.
Топ-10 клубов, которые больше всего поддерживают за рубежом, выглядит следующим образом:
1. «Реал» (Мадрид)
2. «Барселона»
3. «Манчестер Юнайтед»
4. «Челси»
5. «Арсенал» (Лондон)
6. «Тоттенхэм»
7. «Манчестер Сити»
8. «Ливерпуль»
9. «Бавария»
10. ПСЖ
про команду знают практически все от Калининграда до Владика!!!
Допуск и боление с выездом к зарубежным клубам временно ограниченно,по определённым причинам!
про команду знают практически все от Калининграда до Владика!!!
Допуск и боление с выездом к зарубежным клубам временно ограниченно,по определённым причинам!