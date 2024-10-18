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Анчелотти сообщил, что Алаба скоро вернётся в состав

вчера, 13:59

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник Давид Алаба скоро вернётся в состав команды.

Ранее были слухи о том, что футболист может завершить карьеру из-за травм и испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам. Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, это не соответствует действительности. Восстановление австрийца идёт по плану — игрок, врачи, тренеры по физподготовке довольны процессом выздоровления. Алаба продолжает выполнять свой план и чувствует себя лучше.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 18:54
...всё бы ничего, но вот 32 годика это не 23 -три, продолжать,но в
более спокойном месте, у Реала жёсткая конкуренция в чемпионате,в ЛЧ да и внутри команды за место в основе!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:14
Вряд ли будет основным, но с косяками Милитао вполне возможно.
nazy4yheb6mn
nazy4yheb6mn
вчера в 14:34
Давно пора Алабе возвращаться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:07
жаль, если у Алабы больше не будет таких моментов на Сантьяго Бернабеу
Гость
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