Анчелотти сообщил, что Алаба скоро вернётся в состав

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник Давид Алаба скоро вернётся в состав команды.
Ранее были слухи о том, что футболист может завершить карьеру из-за травм и испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам. Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, это не соответствует действительности. Восстановление австрийца идёт по плану — игрок, врачи, тренеры по физподготовке довольны процессом выздоровления. Алаба продолжает выполнять свой план и чувствует себя лучше.
более спокойном месте, у Реала жёсткая конкуренция в чемпионате,в ЛЧ да и внутри команды за место в основе!
более спокойном месте, у Реала жёсткая конкуренция в чемпионате,в ЛЧ да и внутри команды за место в основе!