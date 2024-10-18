Анчелотти сообщил, что Алаба скоро вернётся в состав

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вчера, 13:59

Главный тренер «Реала» сообщил, что защитник скоро вернётся в состав команды.

Ранее были слухи о том, что футболист может завершить карьеру из-за травм и испытывает болевые ощущения после возвращения к тренировкам. Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, это не соответствует действительности. Восстановление австрийца идёт по плану — игрок, врачи, тренеры по физподготовке довольны процессом выздоровления. Алаба продолжает выполнять свой план и чувствует себя лучше.