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Головин: «Обляков мог бы заиграть в чемпионате Франции»

вчера, 08:40

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о нынешних российских игроках РПЛ, которые могли бы заиграть в Лиге 1.

Я бы сказал в первую очередь про Ваню Облякова. Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел.

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Все комментарии
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 19:19
Ну это вряд ли...
shur
shur ответ Фил Кио (раскрыть)
вчера в 12:46, ред.
Я так думаю, действительно, наших игроков и так мало, а те кто на виду и смотрятся на поле, не соответствуют, к тем как обычно повышанные требования, а по-русски это значит оскорбления, прозвища, кричалки. Стоит заиграть классно, сразу красавец - менталитет отечественный. Так что про болел неадекватов не забываем!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 11:26
Не понимаю, почему практически все унижают наш чемпионат, т.е. наших футболистов. А посмотришь составы в играх с участием зенита, динамо м, цска, спартака и т.д. - в основе от 6 до 9 гастарбайтеров - и где тут наши в чемпионате России? Как подтверждение, на паузы для сборных, треть участников РПЛ, разъезжаются на игры своих сборных. Может быть, в консерватории надо, что-то поправить, либо ректора рфс, пардон, ректора консерватории, поменять?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:51
Спасибо, Дружище!!!!!!!
Взаимно!!!!!!!🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
По поводу сборной, ничего не скажу, не знаю. Если про Облякова, то, он- талантливый футболист, универсал, если вспомнить, как в прошлом сезоне, Федотов переквалифицировал его в левого защитника и успешно. Очень скромный парень. Чемпионат России давно перерос. Могу пожелать ему- только Удачи!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:34
...ума не приложу,вот как так,чемп Франции сильно не торкает, а сборная в большей степени радует! Мы скажем сразу тренер,а может ещё в чём секрет зарыт...?! Витя, с Большим Праздником, с Покровом,благополучия во начинаниях,терпения и здоровья!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 09:53
Шипко сомневаюсь!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:47, ред.
Хватит пиарить своего дружка - бездаря. Мы сами разберёмся, кто "может" , а кто нет. Хотя почему и нет. Играет же бывший игрок "Зенита" и голы забивает.
Футболку ему только в трусы заправить, да гетры подтянуть и всё - готовый игрок середняка ( и ниже) французского чемпионата.
5q9sdj82gr6f
5q9sdj82gr6f
вчера в 09:26
В чемпионате Франции лиг много, в какой-нибудь мог бы и заиграть
adekvat
adekvat
вчера в 09:16
Посмотрим, может когда и позовут куда.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:15
Неплохой полузащитник ЦСКА ,а может и заиграл бы.
Capral
Capral
вчера в 09:12
Я уверен, что Обляков мог бы заиграть и в чемпионате получше, чем французский...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:11
Это лишь мнение Головина...
Человека, который не отличается стабильностью.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 09:08
На флейте Ахах
lotsman
lotsman
вчера в 08:54
Мог бы, да бы мешает. Не зовут Ваню туда.)
борька
борька
вчера в 08:47
Похввльно,ведь прекрасный игрок Ваня Обляков
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