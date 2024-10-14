Головин: «Обляков мог бы заиграть в чемпионате Франции»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о нынешних российских игроках РПЛ, которые могли бы заиграть в Лиге 1.
Я бы сказал в первую очередь про Ваню Облякова. Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел.
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о нынешних российских игроках РПЛ, которые могли бы заиграть в Лиге 1.
Я бы сказал в первую очередь про Ваню Облякова. Давно его знаю, много с ним в сборной времени провел.
Взаимно!!!!!!!🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
По поводу сборной, ничего не скажу, не знаю. Если про Облякова, то, он- талантливый футболист, универсал, если вспомнить, как в прошлом сезоне, Федотов переквалифицировал его в левого защитника и успешно. Очень скромный парень. Чемпионат России давно перерос. Могу пожелать ему- только Удачи!!!
Взаимно!!!!!!!🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
По поводу сборной, ничего не скажу, не знаю. Если про Облякова, то, он- талантливый футболист, универсал, если вспомнить, как в прошлом сезоне, Федотов переквалифицировал его в левого защитника и успешно. Очень скромный парень. Чемпионат России давно перерос. Могу пожелать ему- только Удачи!!!