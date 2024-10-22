Агент Антона Миранчука рассказал о причинах перехода игрока в «Сьон»

Агент 29-летнего российского полузащитника Вадим Шпинёв рассказал, почему футболист в летнее трансферное окно перешёл в «Сьон».

Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас. Был интерес от «Зенита»? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешёл в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать.