Агент 29-летнего российского полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, почему футболист в летнее трансферное окно перешёл в «Сьон».
Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас. Был интерес от «Зенита»? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешёл в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать.
Миранчук перешёл в «Сьон» из «Локомотива» в сентябре 2024 года. За швейцарский клуб россиянин провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
Играть в футбол в Европе можно ведь и в Сьоне,
Уж лучше даже в Сьоне чем во сне играть в Европе
Чтоб поутру опять не просыпаться в полной ж-пе
Играть в футбол в Европе можно ведь и в Сьоне,
Уж лучше даже в Сьоне чем во сне играть в Европе
Чтоб поутру опять не просыпаться в полной ж-пе