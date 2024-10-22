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Агент Антона Миранчука рассказал о причинах перехода игрока в «Сьон»

вчера, 15:23

Агент 29-летнего российского полузащитника Антона Миранчука Вадим Шпинёв рассказал, почему футболист в летнее трансферное окно перешёл в «Сьон».

Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас. Был интерес от «Зенита»? Сейчас некорректно говорить, что было, кто сколько предлагал. Футболист сделал для себя такой выбор. Миранчук осознанно перешёл в «Сьон». Это лайтовый контракт на два года. Но у Антона есть выход дальше в Европу. Наш расчёт, что через год-полтора итальянский клуб купит его за 5-8 миллионов евро при лучшем выступлении. Мы перешли в Швейцарию c прицелом на будущее. Это не тот чемпионат, ради которого надо сорваться и умирать.

Миранчук перешёл в «Сьон» из «Локомотива» в сентябре 2024 года. За швейцарский клуб россиянин провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
yc8jn37vu8aa
yc8jn37vu8aa
вчера в 17:23
Что же, лучше, конечно, в цивилизованной Европе.
112910415
112910415
вчера в 16:37
но сыр там действительно хороший
ahfvv96tdgbf
ahfvv96tdgbf
вчера в 16:15
Решил Антон, что пусть не в Барселоне,
Играть в футбол в Европе можно ведь и в Сьоне,
Уж лучше даже в Сьоне чем во сне играть в Европе
Чтоб поутру опять не просыпаться в полной ж-пе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:51
Судя по комментарию агента - Миранчук очередной сбежавший из страны "испуганный патриот".
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:33
Поржал над фразой что через год-полтора его купит итальянский клуб! Челу 29 лет сейчас и никаких достижений)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:31, ред.
Сдал своего клиента с потрохами(((
Антон поехал играть футбол в цивилизованной стране. Наверное, он любит швейцарский сыр, шоколадки и часы. Он хотел сыграть где угодно, но только не у нас.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391651/miranchuk-anton-son 22.10.2024
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