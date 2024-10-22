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«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

сегодня, 00:21

В РПЛ лидером является «Краснодар», набравший 30 очков. Вторым идёт «Зенит» (29 баллов), третьим — «Локомотив» (27 пунктов). Замыкает топ-4 ЦСКА (23 очка). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» и «Факел» (11 и 10 очков соответственно). На последних местах — «Оренбург» (8 баллов) и «Ахмат» (6 пунктов).

«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Английской Премьер-Лиге первая позиция осталась за «Ливерпулем» (21 очко). Следом идёт «Манчестер Сити» (20 баллов). «Арсенал» — третий, на 4-й строчке находится «Астон Вилла» (у обоих клубов по 17 пунктов). Таблицу замыкают «Кристал Пэлас» (3 очка), «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (по одному баллу).

«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Ла Лиге лидирует «Барселона» (27 очков). Вторым идёт «Реал» (24 балла). Третий — «Атлетико» (20 пунктов). Также в топ-4 располагается «Вильярреал» (18 очков). В зоне вылета находятся «Вальядолид» (8 баллов), «Лас-Пальмас» и «Валенсия» (по 6 пунктов).

«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Бундеслиге лидирует «Бавария», второй — «РБ Лейпциг» (у обеих команд по 17 очков). На третьем месте идёт «Фрайбург» (15 баллов). Замыкает топ-4 «Байер» (14 пунктов). В зоне переходных матчей располагается «Санкт-Паули» (4 очка). Замыкают таблицу «Хольштайн» (2 балла) и «Бохум» (1 пункт).

«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

В Серии А лидирует «Наполи» (19 очков). «Интер» идёт вторым (17 баллов). «Ювентус» находится на третьем месте (16 пунктов). Топ-4 замыкает «Милан» (14 очков). В зоне вылета располагаются «Дженоа», «Лечче» и «Венеция» (6, 5 и 4 балла соответственно).

«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

Во французской Лиге 1 на первой строчке находится ПСЖ, следом располагается «Монако» (у клубов по 20 очков). Третью позицию занимает «Марсель» (17 баллов). Также в топ-4 идёт «Лилль» (14 пунктов). В зоне стыковых матчей находится «Гавр» (6 очков). Замыкают таблицу «Анже» и «Монпелье» (по 4 балла).

«Краснодар» первый, борьба в Германи и Франции. Итоги тура РПЛ и топ-5 лиг

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:38
Во всех лигах без сюрпризов...
борька
борька
сегодня в 07:21
Краснодар займет 1 место,
shlomo
shlomo
сегодня в 06:57
Где тот прошлогодний Байер.... сломалась машина.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 06:23
Надо дожимать ПэСэЖэ.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:33
У всех, кроме Франции лидеры выступили стабильно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:45
А я не верю в Краснодар с Мусаевым...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:43
Быки молодцы, жалко что еврокубков нет.
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