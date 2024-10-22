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«Факел» уступил «Зениту» в матче Кубка России

вчера, 18:11
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» потерпел поражение от «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).

Единственный гол забил Александр Ерохин на 44-й минуте.

«Факел» занимает 4-е место в Группе D (3 очка). «Зенит» лидирует (16 баллов).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ Sparky (раскрыть)
вчера в 21:53
Всё когда то кончается ...
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:36
Это не факел, это фак,ю.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:15
Счет не разгромный и это хорошо .
74e3z3suxg4m
74e3z3suxg4m
вчера в 19:44
Зенит с очередной победой, Факел старался, упрекнуть не в чем.
112910415
112910415
вчера в 19:37
к Факелу никаких претензий : старались, как могли !
Sparky
Sparky
вчера в 18:52
Зенит даже не играя умудряется выигрывать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:49
Тут нечему удивляться, так и должно было быть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:45
Чемпион уже и так расщедрился, подарив ничью, а с ней и победу по пенальти новичку РПЛ Акрону, а теперь ещё и Факелу это уже был бы перебор, бьющий по репутации клуба с берегов Невы. Поэтому мои поздравления болельщикам из Питера по случаю их победы в Воронеже. А Факелу теперь лучше сосредоточиться на матчах регулярного чемпионата, где дела у него пока идут неважно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32
Ничего удивительного в первом месте Зенита в данной группе....
Гораздо удивительней что Акрон...с 6-ю забитыми и 11-ю пропущенными на втором месте в группе....так уметь надо...))

У Семака 4 матча подряд с общим счетом 12:1....
Через 4 дня Локомотив....дома...думаю будет интересно....
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:27
С одной стороны матч носил по сути формальный характер, с другой отсутствие необходимости решать какие-то турнирные задачи давало возможность играть раскрепощенно и в свое удовольствие. "Факел" активничал, ибо полагаю при своих преданных болельщиках спустя рукав играть не может априори, "Зенит" жилы не рвал, свой мяч в контре забил, а потом по большей части наблюдал за потугами соперника сравнять счет. Сравнять не получилось, да и моментов на двоих создали условно с гулькин нос. В общем встреча прошла в теплой дружеской атмосфере с игровым преимуществом "Факела", но завершилась победой "Зенита" с которой болельщиков клуба и поздравляю. Как-то так на мой взгляд.
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Факел хорошо играл, но Зенит спокойно контролировал игру. Забитый Ерохиным гол решил исход всей игры.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:24
Ероха палочка-выручалочка
fp32h8p64but
fp32h8p64but
вчера в 18:20
Эх, «Факел» снова проиграл! На этот раз «Зениту». Очень обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Надеюсь, в следующих матчах они выступят лучше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:18
Фарт был сегодня на стороне Зенита.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 18:18
Слить надо было кубок дырявого факелу
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