«Факел» уступил «Зениту» в матче Кубка России

«Факел» потерпел поражение от «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Единственный гол забил Александр Ерохин на 44-й минуте.
«Факел» занимает 4-е место в Группе D (3 очка). «Зенит» лидирует (16 баллов).
«Факел» потерпел поражение от «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Единственный гол забил Александр Ерохин на 44-й минуте.
«Факел» занимает 4-е место в Группе D (3 очка). «Зенит» лидирует (16 баллов).
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!