«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Судакова

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вчера, 12:34

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении игрока «Шахтёра» .

22-летний игрок сборной Украины находится в прекрасной форме с начала сезона 2024-25, отметившись девятью голами в 11 выступлениях во всех соревнованиях.

Его результативность привлекла интерес со стороны действующих чемпионов АПЛ «Манчестер Сити», что подтвердил глава «Шахтера» Сергей Палкин.