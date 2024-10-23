«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Судакова

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении игрока «Шахтёра» Георгия Судакова.
22-летний игрок сборной Украины находится в прекрасной форме с начала сезона 2024-25, отметившись девятью голами в 11 выступлениях во всех соревнованиях.
Его результативность привлекла интерес со стороны действующих чемпионов АПЛ «Манчестер Сити», что подтвердил глава «Шахтера» Сергей Палкин.
Есть интерес со стороны «Манчестер Сити», но также и другие клубы из Англии следят за ним. Уверен, во время трансферного окна несколько клубов сделают ему предложение.