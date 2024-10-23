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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Судакова

вчера, 12:34

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении игрока «Шахтёра» Георгия Судакова.

22-летний игрок сборной Украины находится в прекрасной форме с начала сезона 2024-25, отметившись девятью голами в 11 выступлениях во всех соревнованиях.

Его результативность привлекла интерес со стороны действующих чемпионов АПЛ «Манчестер Сити», что подтвердил глава «Шахтера» Сергей Палкин.

Есть интерес со стороны «Манчестер Сити», но также и другие клубы из Англии следят за ним. Уверен, во время трансферного окна несколько клубов сделают ему предложение.

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Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:21
Даром не нужен
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:11
Опять такая же история будет как и с Мудриком. Нужен клуб совсем другой, для начала хотя бы перейти в Тоттенхэм, а там уже посмотрит куда можно будет дальше перейти, может даже вообще не получиться заиграть в АПЛ, не каждому дано.
Вещий
Вещий
вчера в 12:42
Не думаю что он перейдет в МС.... не нужен он Пепу от слова совсем (если только на тренировках играть вторую команду...)
Гость
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