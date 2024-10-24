Ганчаренко о матче с «Краснодаром»: « Мы были вознаграждены за старание»

Главный тренер «Пари НН» подвёл итоги матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара».

Всегда приятно приезжать в Краснодар, так как мне многое здесь знакомо. Что касается матча, то мы были вознаграждены за старание, которое продемонстрировали как игроки, так и команда в целом, на протяжении всей игры. С нашей стороны была достаточно качественная оборона, также периодически неплохо действовали в атаке. Понятно, что «Краснодар» был после матча со «Спартаком». Когда случаются такие игры, это всегда даёт большой эмоциональный выхлоп. Также команда была без Сперцяна, Кордобы, Ленини, Черникова, так что нам было легче. Если вспомнить, то этот вариант «Краснодара» проиграл ЦСКА и «Ахмату». Нисколько не умаляя достоинств футболистов, которые выходили сегодня на поле, но, наверное, основа у «Краснодара» всё же более качественная. Хотя и нельзя не отметить, что без стабильной игровой практики сложно будет любому футболисту. Тем не менее, с нашей стороны было много хороших моментов с точки зрения того, что мы обсуждали на тренировках, при игре в обороне и атаке.

У многих ребят, что вышли сегодня на поле, не было достаточной игровой практики, и им хотелось себя проявить. И всегда приятно играть на таком прекрасном стадионе. Даже когда нет турнирной мотивации, всё равно нужно выходить играть в футбол и делать это на максимуме. Тогда футбол за это вознаграждает. Если выходить и думать, скорее бы всё закончилось, это неправильно по отношению к футболу.

Не думаю, что у «Краснодара» была недооценка. Ребята, которые вышли на поле, хотят играть, проявлять себя, чтобы заставить тренера задуматься о выборе состава на следующие матчи. Похожая ситуация и у нас. Мы просили игроков дать нам больше пищи для размышления в контексте следующих игр. А некоторых и вовсе я впервые увидел в официальном матче. Что касается «Краснодара», то состав у команды очень силён, он позволят на своём поле обыгрывать «Зенит». Второй обойме без стабильной игровой практики всегда сложнее. И особенно сложно играть после таких матчей, как со «Спартаком». Мало того, что публика ждёт победы, так ещё и при красивой игре.