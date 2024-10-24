Перформанс и пенальти прибили «Атлетико». Скромный клуб выдал топ-камбэк на «Метрополитано»

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24 октября 2024, 10:19

«Лилль» перевернул матч во втором тайме.

Симеоне ищет способ разместить всех топ-игроков на поле

Селекционный отдел «матрасников» ударно поработал летом – «Атлетико» нашёл, чем ответить на переход Мбаппе и Эндрика в «Реал». Соседи «сливочных» подписали Конора Галлахера, Хулиана Альвареса и Александра Серлота. На бумаге это были топ-приобретения. Конор тащил «Челси» с Палмером, Альварес стал джокером для «Манчестер Сити», а Серлот адаптирован к Ла Лиге и в прошлом сезоне уже становился вторым бомбардиром чемпионата.

Диего Симеоне продолжает искать способ разместить на поле каждого. Галлахер вписался быстро, да и Серлот никого не дублирует в роли страйкера. А вот Хулиан часто остаётся на скамейке – его амплуа частично накладывается на функционал Гризманна. На стартовом отрезке тренер часто использовал либо схему с двумя форвардами, либо «3-4-2-1», а вот против «Лилля» впервые перешёл на «4-3-3».

Альварес в третий раз за сезон вышел на позиции левого вингера. Серлот на острие, справа – Гризманн. Галлахер, де Пауль и Коке оказались в центральной оси. Совокупный атакующий потенциал Симеоне решил выкрутить на максимум.

Ожидался более яркий дебют

Есть пример Джуда Беллингема. Англичанин годом ранее пришёл в «Реал», в первых же матчах сняв все вопросы. Хавбек сразу завоевал место в стартовом составе, взял на себя огромный функционал и при этом забивал голы (тогда «сливочным» не хватало форварда).

«Матрасники» брали Альвареса, Серлота и Галлахера тоже как топ-исполнителей, которые привыкли играть на высочайшем уровне. И хочешь-не хочешь, а ожидали от них примерно такого же эффекта. Но и у Симеоне другой футбол, и у футболистов несколько иной функционал, их влияние не на поверхности. Конор и Серлот дополнили роль Гризманна как свободного художника – теперь он может активно перемещаться, а партнёры заполнят пустующие зоны. Хулиан также часто выходит в старте, Симеоне использует его универсальность и ставит как на острие, так и на фланг. При этом не сказать, что новички результативны. У Хулиана и Александра по три гола в активе, хотя они провели уже 10 матчей в Ла Лиге.

«Матрасникам» неуютно при владении, зато им подарили гол

В такой конфигурации мадридцам всё же важнее учиться играть первым номером и эффективно владеть мячом. Соперники просто закрываются против «Атлетико». «Лилль» тоже отдал им мяч – и в завершении у хозяев появились проблемы.

С учётом, что на первых минутах гости владели мячом лишь 25 % времени, они нанесли три удара по воротам, тогда как «Атлетико» – лишь один. Похожая картина сохранялась на протяжении всего матча. При таком положении дел подопечным Диего Симеоне повезло подкараулить ошибку «Лилля» на восьмой минуте – их первый гол вырос из того, что Гризманн с Альваресом задавили 19-летнего Усмана Туре. Неопытный защитник растерялся под давлением и ошибся с передачей вратарю. Хулиану оставалось только воспользоваться моментом.

У этого состава «Лилля» еврокубковый опыт ограничивается прошлым сезоном Лиги конференций. Так что под давлением всего «Метрополитано» результативная ошибка – тяжелейший удар.

Гол из-за пределов штрафной и пенальти перевернули игру

Самим французам тоже, можно сказать, повезло. После того как «матрасникам» подарили гол, они не реализовали два стопроцентных момента подряд. Сначала на 32-й минуте Серлот отклеился от Александру и получил передачу прямо в ногу от Гризманна. Пробил мимо ворот. Сразу после, на 33-й, после розыгрыша углового нашли Хименеса подачей. Чудо-сейв от Шевалье спас гостей.

А потом во втором тайме Эдон Жегрова забил дальним ударом – таким, с которого не забьёт в следующих 10 попытках. Тут стоит отметить, как разжалась «пружина» «Лилля» в атаке. Гости прошли агрессивный прессинг «Атлетико» за счёт передач в касание и Гудмундссона, которого никто не опекал на левой бровке.

Потом в суматохе в штрафной «матрасников» на 71-й минуте рефери посчитал, что Коке свалил игрока «Лилля». Последнему за секунду до этого мяч попал в руку, но судья не стал менять решение. Забив, гости перехватили инициативу, а затем додавили и забили третий в самой концовке.

«Атлетико» мучается, но впереди ПСЖ

У мадридцев точно не всё получается в этом сезоне – а крупная трансферная кампания летом только добавляет причин для критики. Ещё в первых турах «матрасники» потеряли очки с «Вильярреалом» (2:2) и «Эспаньолом». Потом выдали неплохой отрезок. Но в последних пяти встречах у команды Симеоне только одна победа – 3:1 над «Леганесом». Ничью с «Реалом» ещё можно объяснить, однако проблемный «Сосьедад» могли обыгрывать на классе. Как итог – третье место в чемпионате, отставание от «сливочных» на четыре очка и от лидирующей «Барсы» – на семь.

0:4 от «Бенфики» – вообще то, чего не должно было случиться. В главном еврокубке ужасная статистика, уже два поражения от команд ниже уровнем, единственная победа – трудовая, над «Лейпцигом». Смотреть в таблицу рановато, но пока «матрасники» даже не в зоне плей-офф с тремя очками в активе. Среди топ-клубов хуже дела только у «Лейпцига» – они помимо «Атлетико» попали на «Юве» с «Ливерпулем» и ожидаемо не набрали очков. И дальше будет только тяжелее, ведь в следующем туре предстоит выезд к «Пари Сен-Жермен».